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Смягчение карантина: что разрешили украинцам сегодня

У украинцев появилось больше возможностей для отдыха во время карантина

сегодня, 09:42
Автор:

Виолетта Комаровская
Смягчение карантина: что разрешили украинцам сегодня

В Украине стартовал очередной этап снятия карантинных ограничений. Уже сегодня, 10 июня, украинцы смогут поехать на базы отдыха, а на Донбассе заработают сразу два КПП. Соответствующее решение принял ранее Кабмин. 

Впервые после введения карантина в Украине заработают контрольно-пропускные пункты на Донбассе. Речь пока идет только о двух -"Марьинка" и "Станица Луганская". Очередь из желающих попасть на оккупированную территорию начала собираться там еще на рассвете. Сами пункты пропуска откроются только в 11:00. Да и работать они будут в ограниченном режиме. Людей будут пропускать только в течение трех часа - до 14:00. При этом, пропускать будут лишь тех, кто будет в защитной маске. Каждому измеряют температуру. Также желающие пересечь линию разграничения должны будут подписать согласие на самоизоляцию. Без него попасть, в частности, на подконтрольную Украине территорию не получится. 


Также сегодня, 10 июня, откроются базы отдыха и санатории. К слову, не везде. Принимать отдыхающих разрешат лишь в тех областях, где новых случаев коронавируса не слишком много и Минздрав позволит ослабить карантин. 

Вернуться к работе позволят и учреждениям культуры. Если эпидемиологическая обстановка в регионе благоприятная, то они еще и смогут проводить массовые мероприятия. 

Напомним, что в прошлую пятницу, 5 июня, Кабмин также частично ослабил карантин и снял ряд ограничений. В частности, в Украине начали летать самолеты. Но вариантов рейсов пока не так уж много.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Bilya-KPVV-Marinka-ta-Stanicya-Luganska-z-6-i-ranku-zbirayutsya-ohochi-peretnuti-liniyu-rozmezhuvannya-/
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