Донецкий клан в фармацевтике: Бахтеева и Богатырева на рынке здоровья украинцев

В свое время выходцы из Донецка в этой отрасли были весьма заметны и представлены исключительно женщинами, создавшими "министерский" и "депутатский" кланы. "Комментарии" решили выяснить, как живут и работают компании, созданные в свое время главами этих кланов – экс-министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой и бывшей нардепом и главой парламентского комитета по здравоохранению Татьяной Бахтеевой.

Фармбизнес





Министерские – почти 2 млрд грн за 10 лет





Несомненно, наиболее прибыльным периодом для "министерского" клана донецких в фармацевтике были 2012-2014 годы. Это объяснялось тем фактом, что его глава Раиса Богатырева была министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова именно в это время. Опорная структура Богатыревой – ООО "Людмила-фарм" заработала за этот период на государственных тендерах более 1,2 млрд грн. или порядка 150 млн дол.





После смены власти ситуация для "министерских" изменилась – Богатырева не только потеряла министерский портфель, но и была объявлена в международный розыск по подозрению в растрате 340 млн грн. из госбюджета.





После победы на президентских выборах Владимира Зеленского экс-министр даже вернулась в Украину и сразу же была арестована и помещена в СИЗО, но вышла оттуда спустя 24е часа. А уже через несколько дней после этого бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила СМИ, что Богатырева возвращает свое влияние через бывшего советника Дмитрия Подтуркина. На тот момент он был помощником первого заместителя Комитета ВР по здоровью нации Валерия Дубиля.





Совпадение или нет, но уже в будущем 2020-м году "Людмила-фарм" выиграла по данным аналитического сервиса YouControl гостендеров на сумму почти в 5 раз больше, чем в 2019-м – 331 млн грн против 67 млн грн. При этом собственная выручка компании осталась на прежнем уровне – около 200 млн грн. То есть прирост доходов "министерского" клана увеличился более чем вдвое за счет именно побед на тендерах, что говорило о влиянии Раисы Богатыревой в отрасли.





Впрочем, это было все же меньше, чем в 2015-м году – 411 млн грн, да и в 2021-м позиции "Людмила-фарм" на тендерах упали – им удалось победить на 185,6 млн грн. Впрочем, в 2022-2023 гг. эти суммы выросли и составили 269 млн и 259 млн грн соответственно. Уже в текущем году ООО "Людмила-фарм" праздновала победу на гостендерах на сумму в 63,5 млн





В целом же, с 2015 года и по настоящее время по данным YouControl "Людмила-фарм" победила на государственных тендерах на общую сумму 1,98 млрд грн. С учетом изменения курса доллара с 2014 года это в лучшем случае половина от прежних доходов.





Своя рука в ГП "Медицинские закупки" и Институте сердца





Но куда интереснее посмотреть на некоторые победные для ООО "Людмила-фарм" небольшие тендеры – суммы на них колеблются от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов гривен. И окажется, что самые крупные такие тендера фирма выигрывает в основном у двух заказчиков – Институт сердца Минздрава Украины и ГП "Медицинские закупки".





К примеру, Институт сердца закупил у ООО "Людмила-фарм" 23 октября 2023 года лекарств на сумму в 5 млн 277 тыс. грн. Этот тендер интересен тем, что конкурентов у компании не было, и ее предложение было единственным.





23 марта 2024 года Институт сердца провел тендер на закупку лекарств более чем на 34 млн грн, и победу одержала "Людмила-фарм". В этот раз компания стала победителем лишь потому, что предложение ее конкурента отвергли, а решение о победе – отменили. Заметим, что компания-конкурент "Людмила-фарм" — ООО "СТМ-Фарм" просила за свой товар на 458 тысяч гривен меньше, но чиновники предпочли переплатить.





Также благосклонны к фирме, которую связывают с Раисой Богатыревой в госпредприятии "Медицинские закупки" — 9,4 млн грн на тендере в октябре 2023 года и почти на 21 млн грн. 25 октября. Но куда интереснее тендер от 31 октября того же года.





ООО "Людмила-фарм" обошла своего конкурента ООО "Бизнес Центр Фармация", предложив цену на лекарства всего на 52 копейки ниже на партии препарата Нилотиниб для онкобольных. Именно эта разница позволила компании "Людмила-фарм" выиграть тендер на сумму в 20 млн 286 тыс. 416 грн. Совпадение или чья-то невидимая помощь, но факт остается фактом – 52 копейки решили судьбу контракта на десятки миллионов.





Заметим, что пока "Людмила-фарм" выигрывает тендера и получает деньги из госбюджета, сама Раиса Богатырева даже избежала санкций.





"Короли скорых" — 6 миллиардов для братьев Фисталей





"Депутатский клан" — так называли в свое время группу компаний, завязанных на главу Комитета по вопросам здравоохранения с 2002 по 2014 годы Татьяну Бахтееву. За свою жизнь политик прошла длинный путь от рядового врача до одного из самых влиятельных людей в целой отрасли – фармацевтике.





И как писали "Комментарии", этим сполна воспользовались земляки экс-нардепа, братья Владимир и Герман Фистали – дети всемирно известного донецкого врача-хирурга Эмиля Фисталя. Хотя последний остался в Донецке и занял пророссийскую позицию, его сыновьям ничто не мешает не только жить в Украине, но и зарабатывать миллиарды гривен государственных средств.





ООО "Автоспецпром" — под таким названием скрывается "жемчужина" бизнес-империи братьев Фисталей, специализирующейся на продаже специального медицинского транспорта, прежде всего, "скорых".





По подсчетам YouControl, собственность фирмы почти поровну поделена между Германом Фисталем и его племянником Артемом Фисталем, сыном Владимира. А этой фирме есть что делить, ведь одних только денег от побед на гостендерах "Автоспецпром" заработал 6 млрд 50 млн грн. И что интересно, наиболее прибыльные для компании оказались 3 года:

2019 – 931 млн грн;

2020 – 1 млрд 179 млн грн;

2021 – 1 млрд 673 млн грн.





А уже за следующие 2022-2023 гг. "Автоспецпром" получил всего 573 млн грн., при этом за 2015-2018 это были 406 млн грн.

Как несложно заметить, с приходом к власти Владимира Зеленского дела братьев, что называется, пошли в гору. Даже Татьяна Бахтеева начала появляться в публичном пространстве. Но все же считать братьев Фисталей членами именно "донецкого" клана в фармацевтике, пожалуй, уже не стоит. Причина тому – их поразительный финансовый успех на гостендерах, при котором братья до сих пор остаются на свободе.





Контракт не выполнен, но деньги получены: "крыша" "Автоспецпром"





Еще в 2021-м году ООО "Автоспецпром" заключил с ГП "Медицинские закупки Украины" 18 договоров о поставке 815 "скорых". Перед поставкой авто фирма получила 1 млрд 342 млн грн по всем контрактам, но по состоянию на август 2023 года не допоставила по ним 77 авто. Еще 15 "скорых" ООО не передало заказчику по контрактам 2023-го.





Офис Генерального прокурора Украины расследует уголовное производство, правда последние документы по нему в открытом доступе датируются маем 2023 года, и на какой стадии идет следствие – неизвестно.





Но судя по тому, что "Автоспецпром" продолжает поставлять государству "скорые", причем иногда через суд уже после отмены решения тендера, покровительство братьев осуществляет кто-то из нынешней власти. У самой же Бахтеевой для этого такого влияния нет. О ней, собственно, в последнее время в публичном пространстве нет даже упоминаний.





На фоне миллиардов гривен "Автоспецпрома" другие доходы фирм Фисталей на тендерах – ООО "Медикал-групп Украина" (128,2 млн грн) и ООО "НПК "Крас" (88,6 млн грн), кажутся совсем незначительными.





поделили между собой примерно 5 компаний, часть из которых производят лекарства, а другие – продают.

