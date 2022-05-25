Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса

Американский миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос во время выступления на экономическом форуме в Давосе призвал мир как можно быстрее остановить российского диктатора Владимира Путина, пока в мире не началась Третья мировая война, которая вероятно приведет к гибели цивилизации. Как пишет Reuters, при этом Сорос отметил, что Путин уже осознал, что война является ошибкой и ищет пути для переговоров. Однако перемирие миллиардер считает недостижимым, поскольку российскому диктатору нельзя доверять. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Сейчас главная мысль Сороса: краткосрочные экономические потери не должны останавливать Запад от решительной и скорой помощи Украине

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский акцентирует, что Сорос не впервые говорит и пишет об Украине, а также о необходимости изменения политики коллективного Запада в отношении России.

"Еще перед президентскими выборами в США в 2016 году он предостерег от "бизнесового соглашения" с Путиным, имея в виду намерения Трампа. А в 2015 году Сорос настаивал на необходимости нового "плана Маршалла" для восстановления и укрепления Украины, – напоминает эксперт. – Однако Сорос не является влиятельной фигурой в мировой политике. Он просто один из немногих носителей институциональной памяти и критического взгляд на историю капитализма и западной цивилизации. По его убеждению, или Запад будет отвечать на вызовы времени (российская агрессия, китайская агрессия, изменение климата, пандемии) – или исчезнет. То есть, он постоянно подчеркивает, что капитализм уязвим, требует постоянного контроля и поддержки со стороны гражданского общества, чтобы не превратиться в инструмент диктаторов: российского Путина, китайского Си Цзиньпиня или венгерского Орбана. Сейчас главная мысль Сороса: краткосрочные экономические потери не должны останавливать Запад от решительной и скорой помощи Украине, угроза ядерной войны не должна останавливать Запад. Иначе произойдет и новая глобальная рецессия из-за агрессивности России и КНР, а риски ядерной войны тоже невероятно возрастут в случае поражения Украины".

По мнению Петра Бурковского, слова Сороса важны, потому что он не только мыслитель, но и успешный инвестор.

"Если западные правительства не будут учитывать эти предупреждения, им будет всё труднее и дороже получать кредитные ресурсы на глобальных финансовых рынках, которые очень чувствительны к рискам и некомпетентности элит. То есть, страны, которые решительно сдерживают Россию будут выглядеть более привлекательно и устойчиво, будут иметь большие экономические преимущества, – поясняет аналитик. – Страны, которые быстрее откажутся от российской нефти и газа, будут иметь более дешевые деньги для развития возобновляемой и ядерной энергетики, их продукция станет более конкурентоспособной, а их территория – более привлекательна для талантливых людей. В итоге мысль Сороса проста: помогая Украине сейчас – вы сохраняете и увеличиваете свои шансы на лучшую экономику в ближайшие 20-30 лет. Посмотрим, кто его в Европе услышит, а кто и дальше будет пренебрегать этим советом".

Общее поведение российского режима свидетельствует о том, что риски глобального, масштабного противостояния не просто есть – они уже воплощаются в реальность

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что Сорос прав в оценках происходящего не просто между Россией и Украиной, но и – Россией и всем миром.

"В том числе, он верно говорит о рисках глобальной войны, возрастающих из-за агрессии России против Украины. Из-за общего деструктивного поведения РФ на международной арене. Она нарушила все нормы международного права, попрала все общечеловеческие моральные и этические нормы. Те военные преступления, которые осуществлялись и осуществляются агрессором – уже общеизвестны. И тема российской агрессии против Украины стала топ-темой во время разного рода обсуждений. В том числе на экономическом форуме в Давосе", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что от официальных представителей России исходят постоянные угрозы. То нынешний президент Путин приказывает привести ракетные стратегические силы в режим боевого дежурства (бряцанье ядерным оружием). То бывший президент Медведев, являющейся сейчас замсекретаря Совета Нацбезопасности сыплет угрожающими заявлениями в адрес Украины, Польши, стан Балтии, даже Швеции и Финляндии, намеревающихся стать членами НАТО. То глава МИД РФ Лавров отличается безумными высказываниями, не имеющими ничего общего с дипломатией.

"Общее поведение российского режима, даже дипломатов, вся эта агрессивная политика свидетельствует о том, что риски глобального, масштабного противостояния не просто есть – они уже воплощаются в реальность. Чтобы избежать ужасов "большой войны", ядерного конфликта, необходимо помочь Украине. Об этом, в частности, говорил Сорос. Помочь вооружением, политически, экономически. Максимально изолировать Россию санкциями. И принудить ее уйти с украинской территории. Как минимум до позиций на 23 февраля текущего года – до полномасштабного вторжения. После чего уже можно начинать некий дипломатический процесс. Без российских ультиматумов и безрассудных требований, – акцентирует Александр Мусиенко. – С обязательным учетом интересов Украины, которая сейчас – на острие борьбы за демократические ценности, за лучшее будущее, за права и свободы. С соблюдением наших территориальной целостности и суверенитета".

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