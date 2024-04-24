Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию

Несмотря на санкционное давление и уход с российского рынка западных компаний, экономика страны-агрессора продолжает расти, сообщает Business Insider со ссылкой на оценки Фонда Карнеги. А издание Financial Times пишет о рекордной прибыли Сбербанка РФ, которая помогает финансировать войну против Украины. Во многом выживать России помогает Китай, который, впрочем, сам может попасть под санкции за это. Почему санкции работают так плохо? Какие финансово-экономические рычаги Запад еще не применил в отношении страны-агрессора и ее партнеров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Нужен политический консенсус по санкциям против РФ

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко акцентирует, что санкции, которые вводились против РФ, в данный момент намного меньше влияют на ее экономику, чем изначально.

"Россия постепенно приноравливается к ним. Проблема в том, что санкции вводились не одновременно, а секторально, пошагово. И эта пошаговость дала возможность экономике страны-агрессора приспособиться к санкциям", – поясняет эксперт.

По его мнению, следовало (и следует) сразу вводить ряд торговых эмбарго и ограничений. Прежде всего, на те товары, которые являются критически важными для функционирования российской экономики. Это углеводороды, уточняет Юрий Гаврилечко. Запрет на покупку их было бы лучшей санкционной политикой.

Кроме того, продолжает эксперт, эффективное давление обеспечило бы полное отключение РФ от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

"Чтоб россияне не могли контактировать с любым западным банком в принципе. Чтоб они потеряли возможность пользоваться (и внутри своей страны, и за ее пределами) карточками систем Visa, Mastercard и так далее", – уточняет эксперт.

И, наконец, следовало установить новый "железный занавес", уверен он. Чтоб ни один россиянин не имел возможности пересечь границу стран демократического мира, вставших в этой войне на сторону Украины.

"Три вышеназванных составляющих стали бы эффективными экономическими рычагами, которые сдерживали бы развитие российской экономики, обеспечивая ее постепенную деградацию, – уверен Юрий Гаврилечко. – Будет ли это сделано – сложно сказать. Такие решения являются результатом политического консенсуса между элитами стран-партнеров Украины. Надеюсь, что встреча на саммите мира в Швейцарии в июне покажет, готовы ли к этому западные элиты".

Демократическому миру пора перестать пытаться усидеть на двух стульях

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник поясняет:

"Следует признать, что некий шоковый эффект экономика России почувствовала в начале волн санкций. Тогда, когда еще не были выработаны новые логистические связи. Да, первые три-четыре месяца россиянам было довольно сложно, но потом они восстановили импорт необходимых товаров через соседние страны (Армения, Казахстан, Китай). Также смогли договориться с Китаем о военно-экономическом сотрудничестве по принципу деньги в обмен на технологии. Плюс — представители страны-агрессора отыскали союзников, у которых есть относительно недорогое оружие и боеприпасы, которые те же Иран и Северная Корея готовы продавать".

То есть, продолжает эксперт, по большому счету, РФ справилась с возникшими проблемами буквально за полгода с начала введения первого пакета санкций.

"В данный момент санкции являются малоэффективными. Ведь Запад продолжает торговать с РФ через Армению, Азребайджан, Турцию, Китай. Как следствие — восстановился торговый баланс в соотношении Россия-ЕС. Да, европейцы гордятся тем, что почти перестали использовать газ страны-агрессора. Но не акцентируют на том, что приходящий в ту же Германию польский газ, по сути, является российским", – отмечает Николай Мельник.

По его словам, демократическому миру пора, наконец, перестать пытаться усидеть на двух стульях. И либо воевать с агрессором — либо торговать с ним.

"Боитесь сами брать в руки оружие? Дайте его больше украинцам, а сами ужесточите санкции по максимуму. В том числе касательно стран, которые торгуют с Россией. Обложите недоимперию красными флажками, – уточняет эксперт. – Или распишитесь в собственной слабости (со всеми вытекающими), в том числе, что санкционная политика – неэффективна".

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