СМИ узнали, готовы ли США к "ядерным" санкциям против Китая за помощь РФ

Официальный Вашингтон предварительно обсудил санкции в отношении некоторых китайских банков, но пока не имеет плана по реализации таких мер. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США и Китай. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что американский чиновник, выступая на условиях анонимности, заявил, что в ближайшем будущем не планируется введение санкций против китайских банков. По его словам, в Вашингтоне надеются, что дипломатия предотвратит необходимость таких действий. Именно поэтому госсекретарь Энтони Блинкен должен посетить Китай на этой неделе.

Газета Wall Street Journal сообщила накануне, что США разрабатывают санкции против некоторых китайских банков, чтобы остановить финансовую поддержку Пекином российского военного производства.

В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупредив, что Вашингтон готов принять меры против китайских банков, содействующих торговле товарами двойного назначения.

Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской военной промышленности, заявив, что Пекин внес ключевой вклад в войну Москвы против Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружения.

Издание отмечает, лишение банков доступа к доллару, используемому в большей части мировой торговли, часто используется в качестве крайней меры, поскольку такие санкции часто приводят банки к банкротству. Это также будет представлять собой особый риск для Китая на фоне замедленного восстановления экономики и растущего долга. В материале Wall Street Journal не описывается, какие типы банков могут стать объектом санкций, что является ключевым различием в том, насколько большое влияние окажет любая такая мера на экономику Китая или его способность оказывать экономическую поддержку России.

При этом Вашингтон до сих пор неохотно вводит санкции в отношении крупных китайских банков, которые аналитики считают "ядерным" вариантом, из-за огромных волновых последствий, которые они могут оказать на мировую экономику и американо-китайские отношения.

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