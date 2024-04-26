Может ли РФ захватить Харьков: прогноз эксперта

Новое большое наступление российской армии с целью захвата Харькова потребует от Кремля проведения второй волны массовой мобилизации.

Россияне усилили обстрелы Харькова. Фото из открытых источников

По оценкам старшего научного сотрудника и военного аналитика Carnegie Endowment for International Peace Дары Массикот, для крупной наступательной операции только на одном направлении российскому Генштабу понадобится не менее 100 тысяч солдат. То есть, без масштабной мобилизации у РФ не будет сил для наступления на Харьков.

Как известно, в настоящее время численность российской армии в Украине аналитики НАТО оценивают в 470 тысяч человек. При этом, по оценкам западных экспертов, с начала вторжения Россия потеряла убитыми и ранеными по меньшей мере 315 тысяч человек, в то время как начинала войну с группировкой численностью 360 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.