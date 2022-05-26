Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена

Украину накрыл соляной кризис. В некоторых городах соль вообще пропала, где-то – резко подорожала. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему это стало возможным и как этому противостоять.

Соль. Фото: из открытых источников

Нынешнего дефицита соли, учитывая его предсказуемость, можно было избежать

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поясняет:

"Ситуация с солью была прогнозируема. С началом широкомасштабной российской агрессии было понятно, что места добычи соли попадают под территории с повышенным риском. Речь об Артемовском месторождение каменной соли (Бахмутский – бывший Артемовский – район Донецкой области), которое поставляло более 90% соли в целом в Украине. Как недавно стало известно, предприятие "Артемсоль" в городе Соледар приостановило свою работу из-за угрозы вражеских обстрелов еще в апреле. Тогда же были отгружена последняя продукция".

По словам эксперта, нынешнего дефицита соли, учитывая его предсказуемость, можно было избежать. Но власти, похоже, не позаботились вовремя ни о перемещении запасов соли из Донецкой области в более спокойные регионы. Ни о замещении продукции "Артемсоль" импортными аналогами.

"В продаже сейчас можно найти какую угодно соль – морскую, гималайскую, йодированную. А привычная каменная стала дефицитом, – отмечает Алексей Плотников. – А впереди ведь сезон консервации. И тот же традиционный продукт украинской кухни – квашеная капуста – требует именно каменной соли. Надеюсь, что к массовому сезону квашения и прочей "закрывачки" будут организованы поставки соли из тех же Польши, Румынии, где есть еще шахтная добыча соли. Но цена на нее, конечно, вырастет".

Эксперт также отмечает, что для подконтрольной властям части Украины станет временно недоступна всё, чем славились временно оккупированные территории. Речь о той же мелитопольской черешне или херсонских арбузах, перце, помидорах и так далее.

Не нужно скупать всю соль с прилавков по 10 килограммов, вы ее не съедите. Просто дайте немного времени поставщикам решить проблему

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук отмечает:

"Самая большая угроза сейчас – это паника на рынке. Мы сами создаем искусственный дефицит соли. Да, идет война, завод "Артемсоль" сейчас под обстрелами. И мы должны потерпеть, пока наши поставщики найдут, откуда можно завезти достаточно соли. Логистика очень дорогая, а соли для Украины нужно много, поэтому есть некоторые сложности".

Но, подчеркивает нардеп, соль вполне можно (и даже нужно, как уверяют врачи) ограничить в своем рационе.

"Не нужно скупать всю соль с прилавков по 10 килограммов, вы ее не съедите. Просто дайте немного времени поставщикам решить проблему, а нашим воинам – выбить оккупантов. Тогда соли (и не только) будет достаточно всем", – резюмирует Дмитрий Соломчук.

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