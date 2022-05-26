Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с представителями Швеции и Финляндии, которые решили стать членами Североатлантического альянса. После этого он заявил, что ни о каком вступлении этих стран в НАТО "не может быть и речи без учета опасений Анкары" (о них мы рассказывали подробно). В то же время, Анкара заявила о положительных сдвигах со стороны Финляндии и Швеции в плане эмбарго на продажу оружия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", рассказав также, почему расширение НАТО важно не только для Украины (по понятным причинам), но и для США.

НАТО. Фото из открытых источников

Путь достижения двусторонних или трёхсторонним оборонительных договоренностей есть более эффективные, чем процессы внутри НАТО

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поясняет:

"Загвоздка в том, что найти согласие всех 30 государств-членов НАТО, прежде чем новый член может быть принят, очень непростая задача. Смогут ли в ближайшее время Швеция и Финляндия не просто стать членами НАТО, а воспользоваться гарантиями коллективной безопасности – большой вопрос".

Украине, уверена аналитик, стоит очень внимательно наблюдать за этим процессом, оценивая, сколько времени и почему он занимает. Чтобы, проходя свой собственный путь, не считать, что нам втравляют палки в колёса.

"Путь достижения двусторонних или трёхсторонним оборонительных договоренностей считаю более быстрым и эффективным, – отмечает Александра Решмедилова. – Учитывая, что всё чаще звучат заявления об угрозе расширить театр боевых действий и начать Третью мировую войну, трансформационные процессы в НАТО и других коллективных структурах будут идти крайне медленно. Их статичность, неповоротливость – это и их предохранитель, и бремя одновременно. Это явно не структуры-трансформеры, которые быстро могут поменять внешний облик перед лицом новых вызовов".

Вся эта история с расширением НАТО показывает, что Путину не удалось ни уменьшить Альянс, ни его разъединить

Политолог-американист Владислав Фарапонов акцентирует, что любой американский президент гордился бы, если бы расширение НАТО случилось именно во время его каденции. И Байден тут не исключение.

"Глава Белого дома недавно проводил отдельную встречу с лидерами Швеции и Финляндии, очень лестно отзывался об их внутренней политике, о том влиянии, которое они могут оказать в укреплении НАТО. И в этом контексте США заинтересованы в расширении Альянса", – отмечает Владислав Фарапонов.

По его мнению, вся эта история с расширением НАТО (которое – лишь вопрос времени) показывает, что Путину не удалось ни уменьшить Альянс, ни его разъединить.

"Мы видим абсолютно противоположные результаты от того, что Путин изначально задумывал. И это для Штатов также важно, ведь всё ложится в доктрину Байдена, суть которой – демократии рано или поздно объединяться в борьбе против автократий".

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