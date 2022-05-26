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Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу

Происходящее с заявками Швеции и Финляндии на членство в НАТО должно стать уроком для Украины

сегодня, 15:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с представителями Швеции и Финляндии, которые решили стать членами Североатлантического альянса. После этого он заявил, что ни о каком вступлении этих стран в НАТО "не может быть и речи без учета опасений Анкары" (о них мы рассказывали подробно). В то же время, Анкара заявила о положительных сдвигах со стороны Финляндии и Швеции в плане эмбарго на продажу оружия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", рассказав также, почему расширение НАТО важно не только для Украины (по понятным причинам), но и для США.

Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу

НАТО. Фото из открытых источников

Путь достижения двусторонних или трёхсторонним оборонительных договоренностей есть более эффективные, чем процессы внутри НАТО

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поясняет:

"Загвоздка в том, что найти согласие всех 30 государств-членов НАТО, прежде чем новый член может быть принят, очень непростая задача. Смогут ли в ближайшее время Швеция и Финляндия не просто стать членами НАТО, а воспользоваться гарантиями коллективной безопасности – большой вопрос".

Украине, уверена аналитик, стоит очень внимательно наблюдать за этим процессом, оценивая, сколько времени и почему он занимает. Чтобы, проходя свой собственный путь, не считать, что нам втравляют палки в колёса.

"Путь достижения двусторонних или трёхсторонним оборонительных договоренностей считаю более быстрым и эффективным, – отмечает Александра Решмедилова. – Учитывая, что всё чаще звучат заявления об угрозе расширить театр боевых действий и начать Третью мировую войну, трансформационные процессы в НАТО и других коллективных структурах будут идти крайне медленно. Их статичность, неповоротливость – это и их предохранитель, и бремя одновременно. Это явно не структуры-трансформеры, которые быстро могут поменять внешний облик перед лицом новых вызовов".

Вся эта история с расширением НАТО показывает, что Путину не удалось ни уменьшить Альянс, ни его разъединить

Политолог-американист Владислав Фарапонов акцентирует, что любой американский президент гордился бы, если бы расширение НАТО случилось именно во время его каденции. И Байден тут не исключение.

"Глава Белого дома недавно проводил отдельную встречу с лидерами Швеции и Финляндии, очень лестно отзывался об их внутренней политике, о том влиянии, которое они могут оказать в укреплении НАТО. И в этом контексте США заинтересованы в расширении Альянса", – отмечает Владислав Фарапонов.

По его мнению, вся эта история с расширением НАТО (которое – лишь вопрос времени) показывает, что Путину не удалось ни уменьшить Альянс, ни его разъединить.

"Мы видим абсолютно противоположные результаты от того, что Путин изначально задумывал. И это для Штатов также важно, ведь всё ложится в доктрину Байдена, суть которой – демократии рано или поздно объединяться в борьбе против автократий".

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Источник: https://comments.ua/
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