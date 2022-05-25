Расширение НАТО – под вопросом: чего на самом деле добивается Турция – как вопрос могут закрыть США

Турецкие игры с НАТО. Чего ждать от встречи Финляндии и Швеции с Турцией, намеченной на 25 мая? На какие турецкие требования скандинавы и США могут согласиться, чтобы официальная Анкара разблокировала вступление Финляндии и Швеции в Альянс? Как скоро может состояться само вступление? Издание "Комментарии" попыталось найти ответы на эти непростые вопросы вместе с экспертами.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Всё будет решаться по линии "Анкара – Вашингтон"

Политический эксперт, дипломат, зам.командира 4-й роты добробата "Борисплль-1" 137 батальона ТерОбороны Вадим Трюхан поясняет:

"Турция использует этот кейс для продолжения усиления своей геополитической роли. Президент Эрдоган не зря рассчитывает на определенные выгоды от возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ему нужна новейшая авиация, ПВО и некоторые другие виды вооружения. Ведь его страна практически всё время находится в состоянии войны с курдами, а возможности российского направления в этом вопросе стали призрачными после введения против РФ санкций. Следовательно, он пытается использовать этот неожиданный шанс для решения своих вопросов".

Однако ключом для разблокирования вопроса согласия на вступление в НАТО двух североевропейских стран, на самом деле, являются не переговоры Турции (в том числе достижения каких-либо политических компромиссов) с ними, уверяет Вадим Трюхан.

"Всё, – поясняет он, – будет решаться по линии "Анкара – Вашингтон". Турки хотят разблокировать тему закупок американских самолетов. Причем речь не только о F-15/16, как это муссируется в прессе в последнее время, но и о новейших машинах 5-го поколения F-35, сделка на закупку которых была заблокирована из-за решения Эрдогана закупить ЗРК С-400 в России. Следовательно, можно предположить, что 25 мая еще ничего не будет решено. Скорее всего, стороны после сегодняшней встречи публично выразят осторожный оптимизм и прогресс в переговорах, по их результатам. Однако не заявят об окончательных договоренностях. Не в стиле Эрдогана так просто отказываться от собственных амбиций. Следует также учесть, что Вашингтон на днях поднял ставки в игре, выступив против военной операции Турции в Сирии. Возможно, и этот вопрос войдет в крупные американо-турецкие договоренности по Швеции и Финляндии".

А само вступление этих двух государств в Альянс может произойти очень быстро, считает Вадим Трюхан.

"Они являются давними партнерами НАТО, участвуют практически во всех миротворческих операциях, имеют армии, совместимые с армиями других государств-членов Альянса. С технической точки зрения, всё давно готово – и решение может быть принято уже на Брюссельском саммите НАТО в июне, – отмечает эксперт. – Проблема лишь с политическими вопросами, которые носят чисто двусторонний характер между Турцией с одной стороны – и США, Финляндией, Швецией с другой. И вот по ним, скорее всего, торги будут продолжаться до последнего момента".

В своей политике президент Реджеп Эрдоган отстаивает принципы полного суверенитета своей страны, возможности самостоятельно принимать геополитические и геоэкономические решения

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик уверен, что предстоящее вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это лишь юридическая форма закрепления уже давних политических процессов.

"Эти две страны являются активной частью западного трансатлантического сообщества, находящегося в конфронтации с Российской Федерацией. Такое место этих двух стран было предопределено изменением в соотношении сил между двумя конкурирующим условными фракциями их политических элит – сторонниками нейтралитета и трансатлантистами. Важнейшим фактором, вызвавшим готовность скандинавов отойти от политики нейтралитета, было последовавшее за развалом СССР ослабление геополитической и геоэкономической роли РФ при проявлении её руководством авантюристических подходов к решению ряда международных вопросов", – поясняет эксперт.

По его мнению, турецкое руководство не против расширения НАТО, так как это сильнее подчёркивает роль Турции как одного из "балансиров" в отношениях Запада с РФ и с Евразией в целом.

"В своей политике президент Реджеп Эрдоган отстаивает принципы полного суверенитета своей страны, возможности самостоятельно принимать геополитические и геоэкономические решения без оглядки на мнения тех, кто претендует на роль "старших партнёров", права на собственные "эксперименты" и ориентацию на получение максимальной выгоды для Турции, турок и тюрок в целом. В нынешнем дипломатическом противостоянии Турции с руководством НАТО и Швецией и Финляндией есть такие ключевые компоненты: отношение к перспективам курдского национального движения на территории Турции и в Сирии и Ираке (к праву курдов на культурную и административную автономию и независимость) и к праву скандинавов противостоять официальной политике Анкары в этих вопросах, а также право Турции на диверсификацию своего военно-технического сотрудничества при снятии ограничений на получение новейших иностранных вооружений", – подчеркивает Валентин Якушик.

Он считает, что так как Швеция и Финляндия не могут изменить принципы своей внешней политики (в рамках которых они оказывают поддержку курдам), то, скорее всего, компромисс между Турцией и НАТО по вопросу принятия в эту организацию двух новых членов будет найден за счёт включения в итоговый документ политической договорённости между ними неких расплывчатых формулировок о солидарности всех членов евроатлантического сообщества и необходимости борьбы с терроризмом (понимание конкретных проявлений которого будет оставлено на усмотрение сторон), а также за счёт уступок Вашингтона – Анкаре в вопросах поставок Турции новейших систем вооружений (прежде всего самолётов).

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