Отобранные у граждан Украины квартиры на временно оккупированных территориях теперь не раздают, а продают российским захватчикам.

В оккупации закончилось бесплатное жилье. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, отобранное у украинцев жилье оккупационные власти будут продавать по льготным кредитным ставкам. Соответствующее распоряжение было издано в Кремле. Участники захватнической войны против Украины теперь могут приобрести недвижимость на вторичном рынке по ставке 2%.

В Центре сопротивления отметили, что таким образом оккупационные власти "латают дыры" в своем бюджете, а заодно наживаются на продаже имущества украинцев.

Как известно, недавно так называемый народный совет "ЛНР" принял закон, регулирующий передачу в "госсобственность" понравившиеся оккупантам квартиры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.