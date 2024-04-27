Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка.

Оккупанты наступают на Купянском направлении. Фото из открытых источников

Как сообщает украинский паблик Deep State, враг начал массированное наступление в районе Кисловки утром 26 апреля, а к вечеру сумел захватить деревню.

"В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара выбрали подразделение ТрО, ограниченное в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться", — пишет Deep State.

Авторы паблика возмутились, что, если Очеретино (Авдеевское направление) не стало уроком для ОТУ/ОУВ/ОСУВ, то уже никакая медийная огласка не заставит штабных управленцев что-то сделать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.