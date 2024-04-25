Что происходит между США и КНР: о чем говорит позиция Си по войне в Украине

По информации Bloomberg, Китай усилил давление на Соединенные Штаты Америки и регион Азии из-за визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. В свою очередь, WP сообщает, что Блинкен прибыл в Китай, чтобы призвать тот прекратить оказывать помощь россиянам в войне против Украины, если КНР хочет сохранить нормальные отношения с Западом. Какие ожидания от этого визита? О чём говорят действия КНР? Удастся ли убедить китайское руководство перестать играть в псевдонейтрала и призывать к псевдомиру? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

КНР попытается балансировать между Западом и Россией

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что Украина и Запад уже понимают – как бы Китай не декларировал свою нейтральность, он стоит на стороне России.

"И можно с уверенностью говорить о кремлевской оси зла, куда кроме РФ и КНР входят Иран, Северная Корея, Сирия, – отмечает эксперт. – Постпред США при НАТО Джулианн Смит очень верно на днях отметила, что Китай выбрал российскую сторону, а потому более не может претендовать на нейтральную позицию в этой войне. Она акцентировала, что КНР помогает стране-агрессору достигать ее целей в Украине, продолжая продавать в РФ технологии беспилотников, пороховые компоненты, микроэлектронику и так далее. По ее словам, США не купятся на попытки КНР представить себя нейтральной стороной. То есть, разведструктуры и США, и НАТО в целом, имеют достоверную информацию, как именно ведет себя КНР касательно российско-украинской войны, на чьей именно он стороне".

Безусловно, это печально, учитывая неплохие отношения, которые складывались между Украиной, обретшей независимость, и Китаем. Но это факт, констатирует ветеран внешней разведки.

"Не случайно практически сразу после подписания Байденом закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню (на последний, напомню, посягает КНР, но США предупредили, что в случае агрессии готовы вступиться за союзника военным способом), в Китай направился Блинкен. Думаю, целью является попытаться разрешить, хотя бы частично, сложные вопросы между двумя странами. И довести до китайской стороны, что США и союзники отлично понимают роль КНР в российско-украинской войне. И, если Пекин хочет восстановления нормальных отношений с Западом, Си Цзиньпин иже с ним должны прекратить свои "карусели" с Путиным. Встать на путь, который декларирует устав ООН. Принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. И, вместе с другими странами, заинтересованными в справедливом мире, с учетом территориальной целостности, суверенитета, норм международного права – начать добиваться именно такого исхода российско-украинской войны", – подчеркивает Василий Богдан.

К сожалению, КНР и РФ сблизились в последнее время, констатирует генерал. С Россией, по его словам, всё понятно. Она нуждается в том, что продает ей Китай. Он нужен ей и как покупатель после потери западных рынков.

"Но, несмотря на ту поддержку, что оказывается Китай, российская экономика разрушается. Да, страна-агрессор научилась обходить санкции. Но те частично работают, тогда как рабочих рук у страны-агрессора всё меньше, денег надо всё больше. КНР пользуется ситуацией, скупает российские ресурсы за бесценок, потихоньку заселяет Дальний Восток и прочие исторически китайские земли. Несмотря на это, путинский режим будет и далее надеяться на Китай. Ради собственного выживания", – прогнозирует эксперт.

Размышляя над тем, может ли повлиять европейская и американская дипломатия на Си, генерал напомнил, что хоть в демографическом ресурсе КНР – мощная страна, есть ядерное оружие, успехи в космосе, но есть и немало проблем – экономического, научно-технологического плана.

"Китаю крайне необходимы рынки Европы и США, их технологии, инвестиции, кредиты. Неслучайно так активизировались китайские спецслужбы. И та же китайская мафия "Триада", которая теперь работает на государство, – акцентирует ветеран внешней разведки. – В комплексе китайская политика тысячи порезов и тысячи заверений, обещаний, сложная, но прозрачная и понятная. И какие бы планы не были в российско-китайских отношениях, я уверен, что современное руководство КНР попытается балансировать между Западом и Россией, учитывая, прежде всего, свои интересы. В том числе – в ракурсе неоднократных предостережений со стороны США касательно роли Китая в российско-украинской войне".

Противостояние есть, на разных уровнях

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова рассуждает следующим образом:

"Сам факт визита Блинкена в Китай – уже позитив. Сейчас отношения между США и КНР сложно прогнозируемы. Идет давление на разных уровнях, в том числе в ракурсе кибербезопасности. Китай впервые за много лет реформировал армию, добавив усиленные подразделения именно по кибербезопасности. То есть, кибервойны, погоня за тем, кто будет лидировать в сборе данных, в технологических процессах — в приоритете. Это и войны между TikTok, Apple, процессорами AMD и Intel. И так далее".

Нельзя сказать, что Штаты и Китай снизили напряжение последних лет, отмечает эксперт. Они пытались это сделать, найти взаимопонимание. Но противостояние есть, на разных уровнях. И для США именно Китай остается основой угрозой. И те или иные шаги каждого из игроков касательно Тайваня, России могут привести к контрдействиям другого, поясняет Александра Решмедилова.

"Если, к примеру, США решат конфисковать активы россиян – будет ли вступаться Китай? Если Китай решит помогать РФ еще больше – будут ли Штаты вводить против него серьезные санкции? Сейчас ответов на эти вопросы нет. Как и на то, удастся ли избежать появления новых точек напряжения (речь о том же Тайване). Как бы то ни было, важно снижать, а не увеличивать градус противостояния. Но пока в США идет предвыборная гонка, китайской темой станут играть и демократы, и республиканцы", – констатирует политолог.

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