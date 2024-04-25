Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии

Президент США Джо Байден подписал долгожданный закон о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Более того, стало известно, что Украина еще раньше получила дальнобойные американские ракеты ATACMS. Правда бить ими разрешили лишь по суверенной украинской территории в международно признанных границах. При этом канцлер Германии Олаф Шольц так и не решается передать Украине ракеты Taurus. О чем говорят подвижки и не подвижки касательно помощи Украине со стороны Запада? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Байден и Шольц. Фото из открытых источников

Украину могут готовить к неким переговорам

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"После полугодовой задержки с помощью Украине от США, всё вдруг произошло очень быстро. И спикер нижней палаты Джонсон изменил риторику, будто его подменили, и поставки вооружений обещают осуществить в максимально сжатые сроки. Похоже, что помощь нам передали под конкретные условия. А именно – мы останавливаем наступление российских войск, но не пробуем наступать сами. После чего, вероятно, начинаются некие переговоры. Либо прямо с россиянами, либо через посредников, как было во время зерновой сделки, когда Киев общался с Москвой через ООН и Турцию".

То, что нам передали ATACMS, конечно, позитив, отмечает эксперт. Но мы, опять же, не знаем, сколько именно их передали, обговаривалось ли – куда мы можем бить ими.

"Понятно, что бить непосредственно по российской территории нам запретили. А по Крымскому мосту? Мне бы, признаюсь, не хотелось, чтоб мы тратили эти ракеты на Крымский мост. Он не играет особой роли в обеспечении войск агрессора, а продвижение оккупационной армии его разрушение не остановит. Следует бить по более важным целям. Базирование авиации, средства ПВО, какие-то крупные штабы", – поясняет Иван Ступак.

Германия, продолжает он, действительно, не решается передавать нам Taurus.

"Думаю, дело в том, что ближайшее время должны состояться выборы. И есть опасения, что передача этих ракет Украине будет воспринято немецким обществом негативно (там и так снижается поддержка нашей страны) – и канцлер лишится свой должности. Чего Шольц, понятно, не хочет. При этом не следует забывать и о том, что Германия – лидер среди стран ЕС по поддержке Украины. И упрекать их за нежелание передавать Taurus не стоит", – подчеркивает эксперт.

Включилась большая геополитика

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок акцентирует, что нельзя недооценивать переданную нам помощь. Понимая, что "красные линии" на Западе были, есть и будут.

"Это у нас нет таких линий, потому что воюем именно мы, – отмечает он. – Впрочем, определенные линии есть и у нас. И не только у нас. Можно провести параллель с войной на Ближнем Востоке — Израиль против ХАМАС, против Ирана. Там тоже есть "красные линии". Именно поэтому израильтяне нанесли ограниченные, точечные удары по Ирану в ответ на первую массированную атаку с его стороны, с применением сотен ракет и дронов, сбивать которые помогли союзники. Так что на международном уровне действия воюющих сторон (по крайней мере – той, которая является частью демократического мира) всегда согласовываются с партнерами, союзниками. Это следует понимать".

По словам эксперта, очевидно, что по линии США-ФРГ есть желание сберечь РФ в том формате, как есть. Не дать ей развалиться. Отсюда и определенная осторожность.

"Дело в том, что в нынешнем виде Россия важна для геополитического противовеса Китаю на Евразийском континенте. Это известная концепция. Именно поэтому ни Вашингтон, ни Берлин не заинтересованы, чтобы в РФ (которая, напомню, обладает ядерным оружием) происходили некие сепаратные процессы, – поясняет Валерий Клочок. – История похожа на то, что происходило во время распада СССР, когда Запада фактически спасал РФ от распада. Понятно, что процессы развала Союза не обошлись без проблемных моментов типа происходившего на Закавказье или создание анклава в Приднестровье. Но всё могло быть куда хуже, не сдерживай Запад эти процессы, не оказывай поддержку".

В данный момент, продолжает эксперт, Украина имеет средства влияния на Россию. И мы будем их применять.

"Я не исключаю, что наши действия будут согласовываться с партнерами. Но согласование этих действий обусловлено той помощью, которую мы получаем от них. Это геополитика. И, подчеркиваю, прислушиваться приходится даже Израилю, который решителен в своих действиях, но вынужден прислушиваться к основному стратегическому союзнику – США. Ожидаем саммита мира в июне, который, думаю, прояснит ситуацию и с поддержкой Украины и с дальнейшим ходом войны или путях ее окончания", – резюмирует Валерий Клочок.

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