К чему приведут новые поставки вооружения от США: на что теперь может рассчитывать Украина

Сенат (верхняя палата парламента) США поддержал законопроект, согласно которому Украина получит помощи почти на 61 млрд долларов. В Белом доме заверили, что президент Джо Байден оперативно подпишет данный документ, после чего США сразу выделят пакеты для удовлетворения немедленных оборонных потребностей Сил обороны Украины. А затем сосредоточатся и на обеспечении долгосрочной стратегии по отражению российской агрессии. О чем говорят эти решения – и к чему могут привести как в тактическом, так и в стратегическом плане? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Новые американские поставки позволят установить определенный статус-кво на поле боя

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что тенденции, безусловно, позитивные. И приходят они на смену серьезной проволочки с выделением столь необходимой Украине помощи.

"У нас образовался огромный дефицит боеприпасов и систем ПВО. Теперь же может установиться определенный баланс, устранен т.н. "снарядный голод", стать более защищенным наше небо. Если вся эта помощь поступит вовремя (а не раз уже были проволочки, в том числе со стороны ЕС, с поставками снарядов), это позволит сорвать новое готовящееся российское наступление. Но, к сожалению, глобально, стратегически, поменять ситуацию на линии фронте, по крайней мере, в краткосрочной (да и среднесрочной) перспективе — не получится", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что законопроект не обязывает президента США поставлять Украине дальнобойные (до 300 км) американские ракеты ATACMS, о которых мы давно просим. Он лишь дает главе государства такую возможность.

"Так что тут решение за Администрацией Байдена. А, учитывая позицию его советника по нацбезопасности Салливана (тот очень боится переходить т.н. "красные линии" русских), не факт, что мы получим всё необходимое. Нерешительность Салливана, Администрации Байдена в целом уже стоили Украине многих жизней и возможности деоккупировать все свои территории в то окно возможностей, которое мы имели осенью-зимой 2022 года во время удачного контрнаступления ВСУ, – акцентирует политолог. – Почему-то Вашингтон тогда резко снизил военную помощь Украине, дав возможность оккупантам построить мощнейшие укрепления, заминировать огромные территории, что в итоге не позволило нам совершить эффективное контрнаступление в 2023-м".

Максим Яли резюмирует: новые американские поставки позволят установить определенный статус-кво на поле боя, предотвратить новые существенные потери украинских территорий, но – не более того.

Мы можем рассчитывать получить поддержку и со стороны других стран

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ размышляет так:

"Предоставление пакета помощи США – это подтверждение двухпартийного консенсуса между республиканцами и демократами. То есть, даже глубокие противоречия между нынешним президентом-демократом Байденом и предыдущим президентом-республиканцем Трампом, не смогли заблокировать этот процесс".

По словам эксперта, существенную роль сыграла модель "активной дипломатии" президента Украины Владимира Зеленского.

"Ее еще можно назвать "смелой дипломатией". Украинский президент не стал переводить тему пакета помощи нашей стране в кулуарную плоскость, а решительно вынес ее в сферу международного публичного обсуждение. Артикулирование к ценностям тоже сыграло свою роль", – уверен Алексей Кущ.

Он подчеркивает, что предоставление Украине американского пакета помощи открывает возможность получить поддержку и со стороны других стран. А это значит, что и социальный бюджет, и бюджет сектора безопасности Украины будут профинансированы в полном объеме, констатирует эксперт.

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