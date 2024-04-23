О чем говорят заявления Польши и РФ о ядерном оружии: какими могут быть последствия

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Кравцев Сергей
Заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, вызвало истерику у спикера российского МИД Марии Захаровой, невнятные рассуждения по поводу ответных действий со стороны путинского рупора Дмитрия Пескова, а также недоумение польского премьера Дональда Туска, который не слышал о подобных планах. Тем временем ядерной дубинкой решил поразмахивать главный дипломат РФ – Сергей Лавров, назвав "ядерную тройку" Запада (речь, вероятно, о США, Великобритании и Франции) главными провокаторами", которые якобы приводят к повышению уровня ядерной опасности. О чем говорит польская и российская ядерная риторика? К каким последствиям может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что польская ядерная риторика – вполне ожидаема. Особенно после того, как Россия нарушила договоренности о нераспространении ядерного оружия – и перетянула часть своего арсенала в Беларусь.
Что до очередных ядерных угроз со стороны России, то это, по словам Петра Олещука, уже традиционный для нее ядерный шантаж, который представители путинского режима эксплуатируют на протяжении всей агрессии против Украины.
В целом надо отметить, продолжает он, что российская агрессия против страны, которая отказалась от ядерного оружия под гарантии других ядерных держав (одна из которых в итоге напала, а другие — не защитили так, как могли бы), продемонстрировала, что подобные "гарантии" ничего не стоят. И это стало мощным ударом по ядерному сдерживанию.
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:
По мнению эксперта, Польша хочет получить соответствующий статус в НАТО. Ведь наличие ядерного оружия сразу делает ту или иную страны в разы весомее.
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