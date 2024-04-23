О чем говорят заявления Польши и РФ о ядерном оружии: какими могут быть последствия

Заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, вызвало истерику у спикера российского МИД Марии Захаровой, невнятные рассуждения по поводу ответных действий со стороны путинского рупора Дмитрия Пескова, а также недоумение польского премьера Дональда Туска, который не слышал о подобных планах. Тем временем ядерной дубинкой решил поразмахивать главный дипломат РФ – Сергей Лавров, назвав "ядерную тройку" Запада (речь, вероятно, о США, Великобритании и Франции) главными провокаторами", которые якобы приводят к повышению уровня ядерной опасности. О чем говорит польская и российская ядерная риторика? К каким последствиям может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Нас ожидает ядерная эскалация по всему миру

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что польская ядерная риторика – вполне ожидаема. Особенно после того, как Россия нарушила договоренности о нераспространении ядерного оружия – и перетянула часть своего арсенала в Беларусь.

"Учитывая, что Беларусь – соседка Польши, последняя, понятно, напряглась. Тем более, что со стороны официального Минска всё чаще звучат угрозы в адрес Польши. Кроме того, периодически обсуждается вопрос нападения российского или российско-белорусского контингента на Польшу и Литву с целью захвата Сувалкского коридора (сухопутный отрезок длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ; в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой). Всё это в комплексе заставляет Польшу переживать за свою безопасность. И размещение там американского ядерного оружия могло бы стать серьезным сдерживающим фактором от российских авантюр. Тем более, что имперские амбиции РФ никуда не делись", – поясняет эксперт.

Что до очередных ядерных угроз со стороны России, то это, по словам Петра Олещука, уже традиционный для нее ядерный шантаж, который представители путинского режима эксплуатируют на протяжении всей агрессии против Украины.

"Подобным образом РФ пытается сдерживать союзников нашей страны от предоставления нам более мощной помощи. Какое-то время Кремль не использовал ядерную риторику, а после того как Конгресс США принял решение о выделении пакета помощи Украине на десятки млрд долларов – вновь включил старую пластинку", – констатирует политолог.

В целом надо отметить, продолжает он, что российская агрессия против страны, которая отказалась от ядерного оружия под гарантии других ядерных держав (одна из которых в итоге напала, а другие — не защитили так, как могли бы), продемонстрировала, что подобные "гарантии" ничего не стоят. И это стало мощным ударом по ядерному сдерживанию.

"Очевидно, что в обозримом будущем нас ожидает ядерная эскалация по всему миру. Все, кто имеет возможность создать либо заполучить ядерное оружие, будут пытаться это сделать", – прогнозирует Петр Олещук.

Польша хочет получить важный статус в НАТО

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Вопрос о перемещении военных баз США в Польшу (из той же Германии), а также размещении на польской территории ядерного оружия, обсуждался давно. После того, как Россия, в том числе с территории Беларуси, то и дело угрожает европейским странам, этот вопрос актуализировался".

По мнению эксперта, Польша хочет получить соответствующий статус в НАТО. Ведь наличие ядерного оружия сразу делает ту или иную страны в разы весомее.

"В Европе, кроме Франции и Великобритании, которые имеют собственные ядерные арсеналы, "ядерка" (американская) размещена на территории Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, а также в Турции, – отмечает Тарас Загородний. – И для Польши стать частью такого "клуба" стало бы плюсом. А США продемонстрировали бы, что усиливают восточно-европейский фанг НАТО".

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