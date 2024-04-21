Каким был план РФ: почему тема с переговорами провалилась

На фоне активизации миротворческого кейса в ракурсе российско-украинской войны, глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров выступил с рядом заявлений касательно гипотетических мирных переговоров с Украиной. Среди прочего заявил, что в случае таковых не будет каких-либо пауз в боевых действиях. А также – что Швейцария, где в июне пройдет иннагурационный саммит мира, не подходит РФ для переговоров. Хоть ее туда и не приглашали. О чем говорят российские игры с переговорной темой, что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Лавров. Фото: из открытых источников

Давление на Конгресс США не сработало

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский размышляет следующим образом:

так и страны, которые лояльны к нынешнему руководству РФ, были частью большой программы по давлению на Конгресс США перед принятием решения о выделении помощи Украине. Тезис был максимально прост: "Если Украине не дать денег, то она не сможет воевать – и будет вынуждена соглашаться на мир на условиях РФ". За последнее время подобные тезисы озвучивали представители Китая Венгрии и еще нескольких стран". "Мирные переговоры, которые активно начали обсуждать как представители России

Также подобные нарративы активно тиражировались в мировых медиа, отмечает эксперт.

Однако, продолжает он, к счастью для Украины, Конгресс США не пошел на поводу – и всё же принял нужное для нас решение.

"Поэтому, вероятнее всего, те, кто еще вчера призывал к "миру" (на условиях РФ) сегодня уже перестанет это делать", – прогнозирует Денис Гороховский.

Переговорные позиции окончательно определяться на поле боя

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий акцентирует, что Лаврова и прочих представителей путинского режима никто из тех, кто реально решает вопросы переговоров, на них не приглашает. Как и Россию в целом.

"Вот и приходится – в интервью российским же медиа! – надувать щеки и рассказывать, как Москва намерена вести переговоры. Гипотетически. Ну, как они брали Киев "за три дня". Явное свидетельство не силы, а слабости. Украина с Россией давно о переговорах не говорит. Как и Запад. Вопит лишь сама РФ либо те, кто так или иначе ей подыгрывает", – поясняет эксперт.

По его словам, Россия очень рассчитывала на то, что США не возобновят масштабную финансово-материальную поддержку Украины. Всё строилось на этом, в том числе танцы вокруг переговорного кейса.

который допримут на будущей неделе", – отмечает Александр Палий. "Мол, нет смысла что-то давать Украине, она всё равно проиграет, давайте скорее договариваться здесь и сейчас! Огромные средства вбрасывались страной-агрессором на то, чтоб максимально снизить, а лучше вообще прекратить поддержку Украины со стороны США и Европы. Но Европа лишь нарастила такую помощь, а в США, наконец, разблокировали огромный пакет

Он акцентирует, что полугодие, которое Украина оставалась без помощи Штатов, россияне использовали, чтобы по максимуму продвинуться вперед. В итоге взяли лишь Авдеевку да ряд небольших поселков в Донецкой области, а также нанесли нам ущерб в тылах, так как ПВО было истощено.

"Мы же, несмотря на ослабленную поддержку от партнеров, своими силами громили российские НПЗ и военные объекты на территории противника. А теперь нас еще и подкрепит американская помощь, при том, что европейская увеличивается, – подчеркивает эксперт. – Переговорные позиции окончательно определятся на поле боя. Уверен, что мы сумеем добиться результатов, после которых для РФ будет бессмысленно продолжать войну – и она пойдет на переговоры именно на украинских условиях".

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