logo

BTC/USD

66778.95

ETH/USD

3266.23

LTC/USD

97.46

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Москва начала новый раунд усиления риторики по переговорам по Украине: какая цель у Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва начала новый раунд усиления риторики по переговорам по Украине: какая цель у Путина

Аналитики ISW отмечают, что Песков, Шойгу и Лавров активизировали информационные операции

сегодня, 07:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад бояться и "самосдерживаться". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Москва начала новый раунд усиления риторики по переговорам по Украине: какая цель у Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что в течение недели сразу двое российских чиновников сделали заявления о готовности Кремля к переговорам по Украине. В пресс-релизе Минобороны РФ о разговоре главы ведомства Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню говорится, что якобы "была отмечена готовность к диалогу по Украине". Причем отправной точкой для него могли бы стать переговоры 2022 года между Россией и Украиной в Турции.

В то же время источник в правительстве Франции опроверг эту информацию. "Это неправда. Мы ни разу не демонстрировали готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то подобному", — сказал собеседник агентства Reuters.

На следующий день, 4 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "также способствовал информационным операциям, притворяясь заинтересованными в переговорах", отмечают в Институте.

Лавров использовал встречу с десятками иностранных послов из незападных государств, чтобы подвергнуть критике формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

По итогам встречи Лавров заявил журналистам, что Россия считает "необязательным разговаривать с Зеленским", а должна вести переговоры с Западом, который, однако, не готов к ним.

В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров, несмотря на многочисленные заявления, прямо свидетельствующие, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной.

"ISW продолжает оценивать, что максималистские цели России – равнозначные полной капитуляции Украины и Запада – остаются неизменными и что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попытками заставить Запад пойти на уступки в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности", – говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за сообщениями о переговорах Украины и РФ: как реагировать Киеву.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-4-2024
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости