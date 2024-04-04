Что стоит за сообщениями о переговорах Украины и РФ: как реагировать Киеву

В то время, как Украина продолжает подготовку к Глобальному саммиту мира, активизировались разговоры о переговорах. В очередной раз с невнятными разговорами о деэскалации путем дипломатических переговоров выступил Китай. Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил вдруг, что посреднические инициативы для прекращения войны в Украине были всегда. Западная пресса то и дело выходит с мрачными для Украины прогнозами в стиле "скоро фронт может рухнуть". О чем говорят периодические миротворческие заявления ряда политиков и пессимистические прогнозы ряда изданий? Что важно понимать и предпринимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Реагировать нужно на риски эскалации войны со стороны России

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко призывает не подводить под один знаменатель различные политические события, заявления и публикации в СМИ. У них чаще всего различная логика, разные причины, и неодинаковые целевые установки, поясняет он.

нашей позиции по условиям завершения войны и нового мирового порядка. Это не про мирные переговоры с Россией, а про разъяснение нашей мирной позиции, прежде всего для лидеров стран Глобального Юга. И Россия не будет участвовать в таком саммите", – уверен политолог. "Подготовка Глобального саммита мира – это инициатива Украина, нацеленная на продвижение Формулы мира президента Зеленского

Высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung – это не политическое заявление, отмечает эксперт, а пояснение нынешней ситуации с войной между Россией и Украиной и анализ попыток мирных переговоров за два года войны.

"Его слова о том, что в настоящее время ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность, скорее всего, относятся к переговорам о проведении Глобального саммита мира. О других переговорах советников по безопасности целого ряда стран никакой информации нет. Ничего сенсационного нет и в словах Шольца о посреднических усилиях. Это отображение таких инициатив, которые проявляются в ходе российско-украинской войны уже более полутора лет. Да и в целом международный исторический опыт говорит о том, что для урегулирования различных военных конфликтов часто используются посредники. Поэтому не стоит делать какие-то конспирологические выводы из этого интервью канцлера Шольца", – уверен Владимир Фесенко.

По его словам, заявление представителя МИД КНР отображает позицию Китая, которая в основном остается неизменной весь период войны между Россией и Украиной. Но это заявление, акцентирует эксперт, сделано в связи с телефонным разговором лидеров США и Китая.

Именно риски эскалации войны со стороны России, и тревожные ожидания, связанные с этим, обусловили и целую волну публикаций о рисках прорыва фронта россиянами в Украине", – подчеркивает Владимир Фесенко. "Новый тезис, который прозвучал в этом заявлении – "следует добиваться деэскалации "конфликта"". И такой акцент обусловлен тем, что в Китае очень опасаются эскалации военных действий после теракта в Подмосковье

Он акцентирует, что в большинстве случаев главная цель этих публикаций – привлечь внимание западных элит и общественного мнения западных стран к тяжелой ситуации на фронте в Украине. И таким образом подтолкнуть западных лидеров к более решительным и более эффективным действиям по поддержке нашей страны.

в ближайшие полгода стоит ожидать не мирных переговоров, а активизации военных действий". "Как это часто бывает, для привлечения внимания читателей авторы этих публикаций отчасти, а то и довольно сильно драматизируют ситуацию на фронтах в Украине, которая и без того является сложной, – поясняет эксперт. – В связи с темой эскалации войны особо отмечу, что это не про мир и мирные переговоры, а наоборот – про активизацию военных действий. В этой связи, а также с учетом информации и прогнозов о возможности массовой мобилизации в России и возможном летнем наступлении российских войск

Реагировать нужно, по мнению Владимира Фесенко, именно на риски эскалации войны со стороны России, а не на публикации в западной прессе.

А для того, чтобы наша оборона была более надежной, нам необходимо больше оружия и боеприпасов, – подчеркивает политолог. – Именно на это и нацелены усилия украинского руководства и части наших международных партнеров. Для того, чтобы в перспективе начались мирные переговоры, на условиях приемлемых для Украины, Путина надо остановить на нашей земле – и принудить его к миру военным путем". "Украина готовится к возможному наступлению российских войск

Москва не прекращает раскачивать тему переговоров

Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов уверен, что частые разговоры о перемирии – это российская информационная операция, которая не прекращалась чуть ли не с начала широкомасштабного вторжения. У нее были разные всплески, разные ракурсы, отмечает эксперт. Сейчас это примерно следующее — мир наступит вскоре после того, как зарубежные партнеры перестанут поддерживать Украину. Мол, вскоре после этого РФ "порешает свои задачи" и очень быстро войне — конец.

"Именно это в последнее время основной тезис Кремля и его пропаганды. Прекратите поставлять Украине оружие и боеприпасы — и будет всем счастье! На самом деле, РФ не стремится к конструктивным переговорам о мире. И любые попытки провести их сейчас — обречены. Слишком принципиальная разница в позициях сторон конфликта", – подчеркивает эксперт.

Украина, поясняет он, хочет вернуть свои территории, освободить своих людей, покарать виновных в развязывании войны. А Россия хочет остаться безнаказанной, узаконить завоеванное и подготовиться к новой агрессии.

"Но раскачивать тему переговоров Москва не прекращает, – отмечает Кирилл Сазонов. – Прежде всего, подчеркиваю, чтобы снизить поддержку Украины, а себя представить стороной, которая якобы только и думает о том, как бы скорее завершить войну".

Что касается высказывания о переговорах того же канцлера Германии Шольца, он просто констатировал и так известное, считает эксперт. Да, такие разговоры идут, на разных уровнях. Советников, неофициальных лиц. Контакты не прекращаются никогда. Но в настоящий момент говорить о реальных переговорах с реальным исходом нет смысла.

обусловлено тем, что его полностью устраивает сложившаяся ситуация. Западные санкции против РФ открыли для КНР безграничный доступ к дешевым углеводородам страны-агрессора, другим ее ресурсам. Исход западных компаний позволил китайцев завалить российский рынок своими товарами. Плюс – у КНР фактически развязаны руки для ненасильственного захвата Дальнего Востока, чем Пекин активно занимается. Так что Китай заинтересован в продолжении войны, которая ослабляет Россию, позволяя ее "доить" и подминать под себя, – констатирует Кирилл Сазонов. – Фактически, РФ уже превратилась в вассала КНР без единого выстрела с китайской стороны. Именно поэтому в исполнении Китая и далее будут туманные рассуждения о необходимости поиска мира дипломатическим путем, без предложения конкретных способов для конструктивных переговоров, способных принести успех". "Ну, а невнятное псевдомиротворчество Китая

Запад может стать активнее оказывать помощь Украине

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

"Очевидно, что как западные, так и не западные страны (тот же Китай), понимают – уже сейчас нужно работать над созданием каких-то площадок, где потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут начаться. Никто не говорит, что они состоятся уже завтра. Но ничего не мешает уже сейчас готовить площадку для такой встречи, когда она станет возможной".

Что касается пессимистических материалов в некоторых западных изданиях, то, по мнению эксперта, их не стоит воспринимать всерьез.

"Давайте вспомним 2023-й, когда нередко были излишне оптимистичные для Украины оценки в подобных медиа. Теперь — крен в другую сторону. И Украина, в принципе, могла бы с пользой для себя использовать такую новую повестку дня. Прежде всего, чтоб акцентировать внимание партнеров на необходимости быстрее, больше и разнообразней помогать нам", – поясняет политолог.

Конечно, продолжает он, тут может быть и политическое измерение. Ведь такие публикации могут влиять на настроение политиков, их избирателей, в странах, где вскоре состоятся выборы.

возможно, связана именно с этим", – заключает Алексей Якубин. "При этом такая – более реалистичная оценка ситуации – для нас выгодна. Ведь она может подтолкнуть Запад стать активнее в оказании помощи Украине. И активизация того же президента Франции Эммануэля Макрона

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