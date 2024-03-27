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Как в ближайшие месяцы изменится ситуация на фронте: прогноз The Economist

РФ может пробить оборону ВСУ уже в ближайшие месяцы

сегодня, 00:37
Автор:
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Марьян Ощановский
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Популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичным, пишет издание The Economist.

Как в ближайшие месяцы изменится ситуация на фронте: прогноз The Economist

ВСУ страдают от нехватки бойцов и снарядов. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

The Economist пишет, что с момента оккупации Авдеевки российские войска продолжают оказывать сильное давление в нескольких направлениях на востоке Украины.

Издание отмечает, что летом ожидается более серьезное продвижение русской армии.

По оценкам The Economist, главные проблемы ВСУ – нехватка снарядов и живой силы, а потому сейчас патовая ситуация выглядит лучшим сценарием для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.



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Источник: https://www.economist.com/europe/2024/03/25/ukraine-is-in-a-race-against-time-to-fortify-its-front-line
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