Какую цель преследует Макрон: о чем говорит позиция Байдена и Шольца по смене стратегии в войне

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время демонстрирует резкую смену настроений касательно российско-украинской войны (в сторону более жесткого подхода к РФ и усиления поддержки Украины) проводил недавно переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Он пытался убедить, что их странам, как и Франции, пора кардинально менять стратегию по войне в Украине. Но достучаться, похоже, не удалось. О чем говорит происходящее сейчас на Западе в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Макрон, Шольц и Байден. Фото из открытых источников

Макрон сейчас у всех на слуху

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона сейчас у всех на слуху. И неудивительно – ведь тот изо всех сих пытается перехватить инициативу по всем направлениям в отношении конфликтов на Европейском континенте.

то в адрес Армении и Азербайджана. Французский президент еще молодой политик (ему всего 46), а потому на следующие несколько лет он готовит для себя пост лидера и голоса ЕС и НАТО", – отмечает эксперт. "То он про Украину выскажется

Он напоминает, что именно Макрон вывел дискуссию присутствия западного контингента или национальных контингентов на территории Украины и участия их в сдерживании агрессии со стороны Российской Федерации в публичную плоскость. И все стали над этим думать, как-то реагировать и обсуждать.

"Франция действительно перебирает на себя бразды правления и в Альянсе. И вот тут стоит сказать, что за публичной дискуссией и хайпом всегда есть непубличная часть, – подчеркивает Олег Стариков. – И заключается она в ускорении реакции союзников НАТО на вызовы в украино-российской войне. Так, страны-участницы начали активно работать по линии подготовки нового пакета военной помощи для Украины в 100 млрд долл. То есть, следующие пять лет 32 страны НАТО сбрасываются членскими взносами в специальный Фонд для поддержки обороноспособности Украины".

Заявления, поездки и встречи Макрона имеют под собой вполне конкретную цель – убедить союзников по Альянсу раскошелиться и внести эту статью расходов в перечень обязательных в бюджетах европейский стран и США, констатирует эксперт.

"То есть, задача Макрона – убедить и Шольца, и Байдена не столько в отправке военного контингента в Украину, сколько в создании некого банка помощи нашей стране. Естественно, что на фоне выборов (в США, в Евросоюзе) и экономического спада такие инициативы по расходам на поддержку Украину оппоненты нынешних руководителей стран-участниц НАТО в предвыборной гонке могут использовать, как аргумент против того же Байдена. Потому проталкивать их и взялся Макрон, сопроводив неординарными заявлениями и создав площадку для торгов: не хотите отсылать своих армейцев на войну в Украину (ибо риск гибели военных потом будет использован против вас), тогда дайте денег, за которые будут закуплены техника, боеприпасы и прочее. Логика, как мне видится именно такая", – констатирует Олег Стариков.

Ни Байдену, ни Шольцу резкая смена стратегии войны не нужна

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поделился таким комментарием:

"Дело в том, что и у Шольца, и у Байдена сейчас сложная внутриполитическая ситуация. В США – год выборов, у властей Германии – шаткое положение (ситуацию качают и правые, и левые, паразитирующие на антивоенных настроениях). Ну, а Макрон, который больше не будет баллотироваться в президенты, может себе позволить быть более резким, растя при этом на глазах как политик мирового масштаба. И он фактически садит Шольца на растяжку, становясь новым лидером ЕС".

Вероятно, продолжает эксперт, есть также определенные договоренности между Шольцем и китайским лидером Си Цзиньпином во время их встречи в конце 2023 года, когда немецкий канцлер летал в КНР.

"Нельзя исключать, что Берлин пообещал Пекину не поставлять Украине дальнобойное вооружение", – считает политтехнолог.

При этом, акцентирует он, следует отметить, что финансово Германия – один из ключевых доноров Украины.

"Учитывая вышесказанное, ни Байдену, ни Шольцу резкая смена стратегии в ракурсе российско-украинской войны сейчас не нужна, – поясняет Борис Тизенгаузен. – Но помогать нам они, конечно, будут".

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