Усилится ли поддержка партнеров: что важно для Украины на данном этапе войны

Согласно прогнозам, Украину ждет сложный в военном смысле апрель, потому как Силы обороны ослаблены (в том числе из-за нехватки людей, вооружений и боеприпасов), а россияне усиливают наступательные действия. Не прекратят они, судя по всему, и массированные ракетно-дроновые атаки. Тем важнее для нашей страны активизироваться на внешней арене, добывая помощь от зарубежных партнеров, ища новые рычаги давления на РФ. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от второго месяца весны и очередного – войны.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Очень важно побыстрее разморозить военную помощь США для Украины
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает следующим образом:
"Сейчас самое главное дипломатическое направление – США и разморозка военной помощи для Украины
. Несмотря на то, что Европа пытается "подставить плечо" в поставках боеприпасов, без американской поддержки Украине будет сложно даже держать оборону, не говоря уже об контрнаступательных операциях. Пока вновь затеплилась надежда, что в Конгрессе найден компромисс по "украинскому вопросу". По крайней мере, анонсировано голосование в ближайшие недели. Есть информация, что речь пойдет о выделении американской военной помощи в кредит. Но поскольку у Украины идет речь о выживании нации и государственности, то на этот нюанс пока можно закрыть глаза".
Огромной проблемой, по мнению эксперта, являются прошедшие в РФ президентские "выборы" Путина. Совершенно очевидно, подчеркивает Анна Малкина, что главарь Кремля будет продолжать войну любой ценой.
"Уничтожение Украины для него – навязчивая шизофреническая идея. Поэтому на фронте наши Силы обороны будут противодействовать путинскому "плану минимум", а именно выходу оккупационной армии РФ на административные границы Донецкой и Луганской областей. План по захвату Харькова пока выглядит как ИПСО. Ни один адекватный военный эксперт с обеих сторон на данный момент не смог объяснить, как из фантазий о захвате Харькова можно сделать реальную военную операцию", – отмечает политолог.
Она обращает внимание на повышение ставок в этой войне со стороны некоторых европейских лидеров.
"Об этом свидетельствует неожиданно решительная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военного контингента на территорию Украины
. И хоть в целом такая идея вызвала бурную дискуссию, это дало очень четкий сигнал в Кремль, – поясняет Анна Малкина. – В целом сейчас идет формирование новой европейской оси: Франция, Польша, страны Балтии, которые не исключают военной помощи не только оружием, но и солдатами. Если сюда еще добавить Чехию, которая тоже очень удивила своей инициативой и результативностью в помощи Украине артиллерийскими боеприпасами, можно констатировать, что у нас формируется плюс/минус прочный европейский тыл".
Нашим главным проектом останется идея проведения Глобального саммита мира
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса признался, что не ожидает существенных изменений во внешней политике.
"Думаю, нашим главным (можно сказать – флагманским) проектом останется идея проведения Глобального саммита мира
. С участием нескольких десятков государств, на уровне глав. Мы будем стараться привлечь традиционных западных партнеров, которые участвуют во всех встречах на основе т.н. "формулы мира Зеленского". Но хотим, конечно, привлечь и другие государства. В связи с чем сейчас украинская дипломатия активизируется в незападных регионах. Думаю, с этим связан визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Индию", – отмечает эксперт.
Он сомневается, что, если такой саммит состоится в апреле или мае, он принесет какие-то изменения в ракурсе российско-украинской войны. Скорее будет иметь политико-символическое значение.
"Чтоб Украина могла мобилизовать публичную поддержку своей позиции. И таким образом усилить легитимность формулы мира как основы будущих переговоров, чего собственно мы и хотим добиться", – констатирует Илия Куса.
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