Усилится ли поддержка партнеров: что важно для Украины на данном этапе войны

Согласно прогнозам, Украину ждет сложный в военном смысле апрель, потому как Силы обороны ослаблены (в том числе из-за нехватки людей, вооружений и боеприпасов), а россияне усиливают наступательные действия. Не прекратят они, судя по всему, и массированные ракетно-дроновые атаки. Тем важнее для нашей страны активизироваться на внешней арене, добывая помощь от зарубежных партнеров, ища новые рычаги давления на РФ. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от второго месяца весны и очередного – войны.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Очень важно побыстрее разморозить военную помощь США для Украины

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает следующим образом:

Несмотря на то, что Европа пытается "подставить плечо" в поставках боеприпасов, без американской поддержки Украине будет сложно даже держать оборону, не говоря уже об контрнаступательных операциях. Пока вновь затеплилась надежда, что в Конгрессе найден компромисс по "украинскому вопросу". По крайней мере, анонсировано голосование в ближайшие недели. Есть информация, что речь пойдет о выделении американской военной помощи в кредит Но поскольку у Украины идет речь о выживании нации и государственности, то на этот нюанс пока можно закрыть глаза". "Сейчас самое главное дипломатическое направление – США и разморозка военной помощи для Украины

Огромной проблемой, по мнению эксперта, являются прошедшие в РФ президентские "выборы" Путина. Совершенно очевидно, подчеркивает Анна Малкина, что главарь Кремля будет продолжать войну любой ценой.

пока выглядит как ИПСО. Ни один адекватный военный эксперт с обеих сторон на данный момент не смог объяснить, как из фантазий о захвате Харькова можно сделать реальную военную операцию", – отмечает политолог. "Уничтожение Украины для него – навязчивая шизофреническая идея. Поэтому на фронте наши Силы обороны будут противодействовать путинскому "плану минимум", а именно выходу оккупационной армии РФ на административные границы Донецкой и Луганской областей. План по захвату Харькова

Она обращает внимание на повышение ставок в этой войне со стороны некоторых европейских лидеров.

И хоть в целом такая идея вызвала бурную дискуссию, это дало очень четкий сигнал в Кремль, – поясняет Анна Малкина. – В целом сейчас идет формирование новой европейской оси: Франция, Польша, страны Балтии, которые не исключают военной помощи не только оружием, но и солдатами. Если сюда еще добавить Чехию, которая тоже очень удивила своей инициативой и результативностью в помощи Украине артиллерийскими боеприпасами можно констатировать, что у нас формируется плюс/минус прочный европейский тыл". "Об этом свидетельствует неожиданно решительная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военного контингента на территорию Украины

Нашим главным проектом останется идея проведения Глобального саммита мира

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса признался, что не ожидает существенных изменений во внешней политике.

С участием нескольких десятков государств, на уровне глав. Мы будем стараться привлечь традиционных западных партнеров, которые участвуют во всех встречах на основе т.н. "формулы мира Зеленского" Но хотим, конечно, привлечь и другие государства. В связи с чем сейчас украинская дипломатия активизируется в незападных регионах. Думаю, с этим связан визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Индию", – отмечает эксперт. "Думаю, нашим главным (можно сказать – флагманским) проектом останется идея проведения Глобального саммита мира

Он сомневается, что, если такой саммит состоится в апреле или мае, он принесет какие-то изменения в ракурсе российско-украинской войны. Скорее будет иметь политико-символическое значение.

"Чтоб Украина могла мобилизовать публичную поддержку своей позиции. И таким образом усилить легитимность формулы мира как основы будущих переговоров, чего собственно мы и хотим добиться", – констатирует Илия Куса.

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