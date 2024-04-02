Война в Украине: почему в апреле для нас главное выстоять и к чему готовиться дальше

По мнению американских аналитиков, россияне готовят новое массированное наступление в Донецкой области в конце весны или летом. Противник уже пытался устроить штурм под Авдеевкой (в районе Тоненького и Уманского), пустив в ход десятки танков и БМП. Но защитники Украины отбили эти попытки. Продолжается ракетно-дроновый террор, которому противостоят украинские военно-воздушные силы. Продолжаются сражения и на дипломатических фронтах (Украина пытается выбить у партнеров больше вооружений и боеприпасов, Россия всячески этому препятствует). Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" нынешнюю стадию российско-украинской войны, а также спрогнозировали, чего ожидать в обозримом будущем.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Сейчас нашему военно-дипломатическому руководству не позавидуешь

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что ситуация на фронте еще не стабилизирована. Любые действия власти (правительства, парламента, президента) должны отталкиваться именно от этого, уверен он. Ориентироваться на то, что происходит на фронте.

С законопроектом, который следовало принимать еще в начале прошлого года! – подчеркивает эксперт. – Есть определенные позитивные изменения по боеприпасам, дефицит которых был еще недавно очень острым. Не разглашается, откуда к нам идут снаряды, в каком количестве. Но факт остается фактом – тут ситуация улучшается. Спасибо Чехии и тем странам, которые примкнули к ее инициативе". "А, что у нас? Пошел второй квартал, а Рада всё возится с законопроектом о мобилизации, куда внесли более четырех тысяч правок

По словам генерала, порадовал и новый пакет помощи от Германии, где, среди прочего, ракеты к ЗРК Patriot, снаряды для танков Leopard 2A6 и артснаряды 155 мм, 20 БТР Marder и прочие необходимые нам вооружения и боеприпасы. Порадовала и Франция, которая готовит новый пакет помощи ВСУ, включая сотни единиц бронетранспортеров VAB, а также ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP-T. Плюс – французы пообещали, что те вооружения и боеприпасы, которые в ближайшее время планировалось списать и утилизировать, они передадут Украине.

"Жаль, так не поступили австралийцы, которые уничтожили боевые вертолеты с истекшим "сроком годности", хоть мы просили предоставить их нам. Аналогичным образом поступили американцы по ряду позиций, некоторые другие", – отмечает Игорь Романенко.

По его словам, есть надежда, что в апреле будет устранено формальное, искусственное торможение принятия законопроекта о внешней помощи со стороны США, включающегося десятки млрд долларов для Украины. И в той или иной форме, в тех или иных количествах – решение будет принято.

После чего могут последовать и немецкие Taurus, – считает эксперт. – А там, глядишь, дойдет, наконец, дело до прибытия в Украине истребителей F-16, что также тормозится США намерено и искусственно". "Возможно, решится, наконец, Белый дом передать нам и новые баллистические ракеты ATACMS дальность до 300 км.

Игорь Романенко признался, что сочувствует нашему военно-дипломатическому руководству, которому приходится идти в русле информационных посылов американцев, снова и снова переносящих сроки появления в нашем небе авиации натовского образца.

и тогда уж… Хоть, казалось бы, что такого еще не сотворила РФ в Украине, кроме применения ядерного оружия? Констатируя – апрель нам нужно выстоять. Потом должно стать легче и перспективнее для Украины", – заключает генерал. "Мало того, что сами Штаты нам не передают эти истребители, так еще и европейцам не дают этого делать! Под набившим оскомину предлогом, что это может вызвать новый виток эскалации. А Россия с удовольствием хватается за эти страхи – и начинает угрожать, что как только F-16 появятся в Украине, это будет переход очередной "красной линии"

Война будет продолжаться, пока одна из сторон не получит явный перевес

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поясняет:

Соответственно, наша страна готовится к этому. В военном, политическом, дипломатическом смысле". "Война будет находится в активной фазе. Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что мы знаем о намерении рашистской федерации устроить новое большое наступление в мае-июне

По словам эксперта, россияне, не считаясь с потерями (а те — огромны), атакуют практически постоянно, пытаясь прорвать нашу оборону на разных участках фронта. Параллельно с этим идут постоянные обстрелы нашей критический инфраструктуры.

"Война будет продолжаться, пока одна из сторон не получит явный перевес. Надеемся, что он будет в нашу пользу. Но нам однозначно не хватает западной поддержки, – подчеркивает Антон Кучухидзе. – Сами украинские военные в видеоблогах подчеркивают — если бы не остановилось помощь от США, ситуация на поле боя складывалась бы в нашу пользу. Об этом же говорил и президент Зеленский, акцентируя, что у нас нет времени ждать по полгода утверждения той или иной помощи ".

Мы, конечно, ищем выход из этой сложнейшей ситуации, отмечает эксперт. Создан ряд небольших коалиций (по дронам, снарядам, дальнобойному вооружению) с европейскими партнерами.

"Европа вообще серьезно активизировалась, пока помощь от США стоит на паузе. И нам удалось перекрыть много потребностей. Кроме того, Украина наращивает собственное военное производство, – напоминает Антон Кучухидзе. – Но, конечно, с более мощной поддержкой со стороны демократического мира мы могли бы более эффективно защищать себя, Европу, систему международного права в целом".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.



