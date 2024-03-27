Все очень запутано. Кулеба назвал предварительные сроки поставок F-16 в Украину

Как сообщил Дмитрий Кулеба, планируется, что американские истребители F -16 должны появиться в небе Украины уже в середине лета. По его словам, именно такой график поставок предусмотрен и все пока идет по плану.

Дмитрий Кулеба

"Но, конечно, это очень сложный и запутанный вопрос, поэтому никогда не знаешь, как все может измениться",

– подчеркнул министр иностранных дел.

При этом он добавил, что подготовка украинских пилотов хорошо проходит. По его словам, переход от самолетов советского типа к современным самолетам нуждается в серьезных изменениях и умениях. Именно поэтому, подчеркнул Кулеба, украинским пилотам, инженерам и техникам потребуется больше тренировок.

Напомним, в прошлом году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о том, что истребители F -16 будут активно работать на фронте уже в марте 2024 года.

Как отмечают западные СМИ, иностранные партнеры задержались с подготовкой украинских пилотов. Известно, что, например, украинские пилоты в Британии только завершили языковые курсы и базовую подготовку. Впереди уже обучение с инструкторами и непосредственно полеты. Кроме того, пока нет понимания, когда и сколько истребителей получит Украина. В частности, западные СМИ сообщают, что примерно из 45 истребителей, обещанных западными союзниками, лишь небольшая часть – шесть F-16 – будет доставлена по возвращении пилотов в Украину.

Кстати, недавно в Белом доме заявили, что у них есть "красные линии" по использованию F-16. Там отметили, что Украина может использовать их на своих суверенных территориях, но не может наносить удары по территориям России.