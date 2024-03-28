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У Путина уже подгорает из-за F-16 для Украины: какое предупреждение диктатор сделал Западу

Новость о том, что уже скоро в Украине появятся первые истребители F-16 серьезно беспокоит диктатора

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин побывал в Тверской области, где встретился с военными летчиками. Путин прокомментировал передачу Украине западных истребителей и, как всегда, прикинулся “белой овцой”, которую Запад водил за нос и обманул.

У Путина уже подгорает из-за F-16 для Украины: какое предупреждение диктатор сделал Западу

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Хозяин Кремля пытался убедить оккупантов, что с появлением в Украине F-16 ситуация на фронте ни немного не изменится. Мол, российские военные будут уничтожать эти самолеты так же, как и другую западную технику.

В то же время Владимир Путин послал сигнал западным партнерам Украины, допустив российский удары, как он сказал, по третьим странам, в частности членов НАТО, в случае, если F-16, которые расположены на аэродромах этих государств, будут применены против российских вооруженных сил.

Кроме того, российский диктатор отметил, что F-16 якобы являются носителями ядерного оружия, а потому страна-агрессор будет на это соответственно реагировать.

Также Владимир Путин отрицает, что Россия якобы после Украины нападет на страны Европы. Он назвал эти заявления, которые звучат на Западе, "полным бредом". Говорит, что высказывания о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ запугать население этих стран, "чтобы выбить из них деньги".

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