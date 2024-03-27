О чем говорит ситуация на фронтах: возможен ли прорыв в войне в ближайшее время

Ситуация на фронте остается крайне сложной. Россияне усилили штурмы не только на восточном, но и на южном направлении. По некоторым данным, не оставляют они планов по захвату Харькова. Зарубежные аналитики в издании Welt отмечают, что существует много признаков того, что войну в Украине могут заморозить. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии" нынешнюю стадию российско-украинской войны и перспективы ее развития.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Вряд ли союзники как-то серьезно способны повлиять на ситуацию

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов уверен, что однозначно стоит ожидать продолжения войны. А как она будет развиваться – зависит от ресурсов противоборствующих сторон.

"Пока идет позиционная война. Каких-то значительных прорывов не предвидится. Возможно, будут попытки наступательных операций. А возможно – и нет. Много в истории войн было попыток провести наступательных операции. Но далеко не все они оказались успешны. Тут многое зависит больше от командиров на местах, нежели от общих стратегических взглядов на карту", – поясняет эксперт.

Если же говорить о действиях союзников Украины и России, продолжает он, вряд ли те как-то серьезно способны повлиять на ситуацию.

"Да, США примут решение о выделении нескольких или больше млрд долларов поддержки Украине. Но вопрос в том, когда эта помощь в виде оружия и боеприпасов окажется на фронте, – акцентирует Виктор Савинов. – Количество же войск, которые гипотетически (что маловероятно) могут прислать сюда отдельные страны-члены НАТО вряд ли будет велика. Возможно, пара-тройка полков. Что позволит нам высвободить из тыловых районов пару бригад. Но двумя бригадами стратегические задачи не решаются. Я не вижу, что могут сделать Китай, Северная Корея и Иран – для РФ, а США и Европа – для Украины, чтобы кардинально в ближайшее время повлиять на ход боевых действий. Единственное, что может так повлиять – прямое вхождение в конфликт".

Украина совершенствует свои тактику и стратегию

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поделилась таким комментарием:

"Мы внимательно отслеживаем зарубежную аналитику по поводу российско-украинской войны. Проводим, конечно, и свою. Понятно, что РФ наращивает ресурсы – вооружений, боеприпасов, военнослужащих. Учитывая огромные размеры и немалую ресурсную базу, страна-агрессор обладает большими возможностями. Плюс – автократическая форма правления позволяет принимать более жесткие решения, не обращая внимания на мнение населения".

Со своей стороны, отмечает эксперт, Украина совершенствует свои тактику и стратегию, свои подходы к реформированию армии. У нас запускаются совместные с зарубежными партнерами производства вооружений, боеприпасов. Нам продолжают предоставлять пакеты военной помощи. С некоторыми задержками, но – мы их стабильно получаем.

"Плюс – продолжают заключаться договора о сотрудничестве в сфере безопасности, где прописаны конкретные аспекты поддержки Украины. Наши военнослужащие проходят обучение как за границей, так и в нашей стране, – подчеркивает Катерина Коваль. – Наша армия – профессиональная, мы имеем поддержку всего демократического мира, так как речь идет не только об Украине, но и собственно о глобальной безопасности. Потому лишь вопрос времени (и, к сожалению, жертв) – когда оккупационная армия будет разбита, а вся наша территория освобождена".

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