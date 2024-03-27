Штурмов стало вдвое больше: где Кремль дал команду любой ценой идти вперед

Только за последние сутки российские войска вдвое увеличили количество штурмов в районе Крынок и на Ореховском направлении. Как передает портал "Комментарии", такую информацию озвучили в Силах обороны юга Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На левобережье Днепра Херсонщины оккупанты решились на три штурма позиций ВСУ, которые оказались неудачными. Наши бойцы удержали позиции, противник понес потери — около трех десятков убитыми и ранеными — и вернулся на свои исходные позиции", — рассказали в Силах обороны юга Украины.

Говорится, что на Ореховском направлении в районе населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Старомайорское враг провел 7 штурмов, но и здесь успеха не имел.

Всего за последние боевые сутки Силы обороны получили подтверждение о том, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось в течение суток на 116 солдат. Также выведено из строя 31 единицу вооружения и военной техники: две зенитно-ракетные комплексы "Бук"; 5 артиллерийских систем; миномет; 2 станции радиоэлектронной борьбы; комплекс видеонаблюдения "Муром-М"; 18 единиц автобронетехники; станцию аэрофотофиксации; лодку. Также уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения.

В то же время оккупанты давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов различных типов. На Ореховском направлении еще и наносят авиационные удары.

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