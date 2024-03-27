Почему ближайшие месяцы будут критически значимые: что нужно предпринимать Украине

Появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Но вряд ли эти соединения смогут выполнять масштабные наступательные операции. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Имеет огромное значение, будет ли разблокирована американская помощь

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан предупреждает, что Украину ожидают два-три критически значимых месяца, причем, во многих изменениях.

Во-первых, отмечает он, имеет огромное значение, будет ли разблокирована американская помощь.

"Без этого можем потерять еще какие-то территории. Речь не об облцентрах типа Сум или Харькова. Но враг вполне может выполнить свой план по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей", – считает эксперт.

Во-вторых, продолжает он, вскоре массово начнут поступать снаряды, которые нашли для нас Чехия и прочие участники коалиции по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

"Это серьезно улучшит наши позиции на фронте. Ведь уже сейчас, по некоторым данным, ситуация с боеприпасами у нас начала улучшаться. Что позволит спокойнее планировать операции на два-три месяца вперед. Понимая, что поставки – на потоке", – поясняет Вадим Трюхан.

В-третьих, акцентирует он, к концу весны-началу лета мы поймем (хотя бы частично) истинность намерений Путина после переизбрания.

Пойдет ли дальше? Продолжит ли уничтожать нашу критическую инфраструктуру? Недавним ударом по ДнепроГЭС российский диктатор дал понять, что он готов пересекать новые "красные линии". Не исключено, что даст приказ добить ДнепроГЭС или ударить по ядерным объектам", – считает экс-дипломат. "Он вновь поднял ставки в войне против Украина и всего демократического мира, ударив по Киеву новыми (дорогими, дефицитными) ракетами типа "Циркон"

В-четвертых, скорее всего, в апреле будет, наконец, проголосован Радой закон о мобилизации.

"И тут важно – какой будет реакция общества, насколько быстро и качественно удастся пополнить ряды защитников Украины. Не секрет, что Силы обороны испытывают нехватку личного состава, как и — боеприпасов, вооружений", – подчеркивает эксперт.

В-пятых – вопрос укрепления нашей ПВО. Поставят ли партнеры нам новые системы, новые боекомплекты, долгожданные самолеты. Ведь если интенсивность обстрелов со стороны РФ продолжит нарастать, справиться с ними будет сложно, отмечает Вадим Трюхан.

"В зависимости от того, как разрешаться эти пять вопросов, станет развиваться и ситуация на фронтах", – уверен он.

Наша задача – создать в РФ максимальный хаос

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отмечает:

а брать и уничтожать в стране-агрессоре всё, что считаем нужным. Включая нефтегазовую структуру, питающую эту войну. Включая порты Новороссийска". "Понятно, что Россия пытается реализовать свою стратегию по уничтожению Украины. Крыть ракетами, дронами и бомбами, копить новые резервы для наступления. Нам же следует меньше рассчитывать на партнеров, не следовать пожеланиям в стиле "не бить по территории РФ в целом и НПЗ в частности",

Наша задача, акцентирует эксперт, – создать в РФ максимальный хаос, уничтожать возможности финансировать агрессию. Действовать, исходя из своих национальных интересов.

Безусловно, продолжает Тарас Загородний, необходимо активизировать собственный военно-промышленный комплекс, вливать туда дополнительные деньги.

Кабмину, по его словам, необходимо обеспечить программу кредитования ВПК через программу 5-7-9. Плюс – максимально обеспечить секретность предприятий данной сферы, в том числе таможенных деклараций по линии Минобороны. Плюс — страхование предприятий ВПК со стороны государства, компенсация затрат на восстановление в случае вражеских ударов.

"Тогда ситуация у нас будет лучше, – уверен эксперт. – Чем больше мы будем независимы от других, тем больше нам будут стремиться помочь, чувствуя в Украине сильного и самостоятельного игрока".

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