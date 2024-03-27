Почему ближайшие месяцы будут критически значимые: что нужно предпринимать Украине

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Кравцев Сергей
Появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Но вряд ли эти соединения смогут выполнять масштабные наступательные операции. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан предупреждает, что Украину ожидают два-три критически значимых месяца, причем, во многих изменениях.
Во-первых, отмечает он, имеет огромное значение, будет ли разблокирована американская помощь.
Во-вторых, продолжает он, вскоре массово начнут поступать снаряды, которые нашли для нас Чехия и прочие участники коалиции по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.
В-третьих, акцентирует он, к концу весны-началу лета мы поймем (хотя бы частично) истинность намерений Путина после переизбрания.
В-четвертых, скорее всего, в апреле будет, наконец, проголосован Радой закон о мобилизации.
В-пятых – вопрос укрепления нашей ПВО. Поставят ли партнеры нам новые системы, новые боекомплекты, долгожданные самолеты. Ведь если интенсивность обстрелов со стороны РФ продолжит нарастать, справиться с ними будет сложно, отмечает Вадим Трюхан.
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отмечает:
Наша задача, акцентирует эксперт, – создать в РФ максимальный хаос, уничтожать возможности финансировать агрессию. Действовать, исходя из своих национальных интересов.
Безусловно, продолжает Тарас Загородний, необходимо активизировать собственный военно-промышленный комплекс, вливать туда дополнительные деньги.
Кабмину, по его словам, необходимо обеспечить программу кредитования ВПК через программу 5-7-9. Плюс – максимально обеспечить секретность предприятий данной сферы, в том числе таможенных деклараций по линии Минобороны. Плюс — страхование предприятий ВПК со стороны государства, компенсация затрат на восстановление в случае вражеских ударов.
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Ігор
сегодня, 13:02
Американську допомогу все одно розкрадуть. В нас нацпам'яті вистачає - нею і будемо воювати. На дарма ж ми все це лахміття діставали. Де там наші пихаті нацисти-месії? Дорозкрадались? Ніхто не хоче ставати на сторону якогось Зла, бо питання стоїть на знищення. Або те Зло, або інше Зло. Юдейці, які спровокували це, свою справу знають.