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Почему США просят Украину не бить по российским НПЗ: что удивляет

Призывы США выглядят особенно странно на фоне ракетно-дроново-бомбовых геноцидных атак, которые сама РФ совершает против Украины

сегодня, 10:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер официально заявил, что Штаты не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границТем самым фактически подтвердил информацию, что Вашингтон просил Киев прекратить атаки против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)Чем обусловлена такая позиция Администрации Байдена, по логике которой Россия может бить по нам со своей территории, а мы по ней – нет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Почему США просят Украину не бить по российским НПЗ: что удивляет

Удары по российским НПЗ. Фото из открытых источников

Позиция Вашингтона объясняется приближающимися президентскими выборами

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает следующим образом:

"Такая позиция Вашингтона объясняется приближающимися президентскими выборами (в ноябре). В первый год президентства Байдена резко выросли цены на бензин в США, что крайне негативно отразилось на его рейтингах. Понадобились экстренные меры на внутреннем рынке, чтоб стабилизировать и цены, и рейтинг. В ближайшие месяцы каждый процент поддержки крайне важен, учитывая, что соцопросы демонстрируют практическое равенство сторонников Байдена и Трампа, который победил на республиканских праймериз".

В то же время, продолжает эксперт, требовать от Украины прекратить наносить удары по тем объектам, которые являются главным источником доходов РФ (а следовательно – и финансирования ее войны против нашей страны), мягко говоря, нелогично. Тем более на фоне задержек финансов и военной помощи Украине со стороны США.

"Но, как видим, после появления информации о таких призывах в Financial Times около недели назад, нанесен был лишь один удар по российским НПЗА до этого их было около шести. Получается, Киев всё же прислушивается к сигналам из Вашингтона", – констатирует Максим Яли.

Подобные призывы – это подыгрывание агрессору

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук удивляется диссонансу заявлений Белого дома. Когда с одной стороны, Байден называет Путина "мясником" и обещает сделать всё, чтоб помочь Украине. А с другой – становятся известны требования его Администрации к нашей стране не бомбить российскую нефтепереработку.

"То ли это разные течение в Белом доме, то ли циничная игра, в которой американцы имеют определенные договоренности с россиянами, – считает эксперт. – Иначе объяснить, почему мы не должны наносить удары по объектам инфраструктуры агрессора, которые помогают ему продолжать агрессиюсложно. Особенно на фоне ракетно-дроново-бомбовых геноцидных атак, которые сама РФ совершает против Украины. Вместо того, чтоб выделить нам около 5 млрд долларов, которые Белый дом может передать нам без решения Конгресса, вместо того, чтоб дать оружие, которого в США полно, вместо того, чтоб активизировать НАТО – американские власти ведут странную игру. И занимаются вопросами, которые на руку нефтяным баронам, в том числе в РФ и Арабских Эмиратах".

Нельзя исключать, считает Ярослав Романчук, что руководство Белого дома является заложником "зеленой" повестки дня, которая предполагает, что будет происходить диверсификация источников энергии.

"По сути же, такими действиями Администрация Байдена лишает мир, Украину возможности бить по российской экономике самым эффективным, самым болезненным способом, – констатирует эксперт. – Подобные призывы – это подыгрывание агрессору. Такие действия США дискредитируют демократическую коалицию, которая сплотилась вокруг Украины после широкомасштабного российского вторжения. Это грубая ошибка американской Администрации".

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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:43

Україна вже припинила удари по НПЗ і тільки по юдейськи хитро продовжує дискусії щоб не викликати підозри проти своїх корумпованих.


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