Откуда взялись "красные линии" США для Украины: что дают удары ВСУ по российским НПЗ

В марте Украина проводит мощные атаки на российские нефтеперабатывающие заводы (НПЗ). Настолько активно, что американцы якобы призвали прекратить это, поскольку такие удары якобы могут привести к росту мировых цен на нефть и якобы способствуют эскалации. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".

Украина - США. Фото: из открытых источников

Штаты нам помогают, но постоянно с некими предостережениями

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж с сожалением отмечает, что США нередко занимают двойственную позицию.

"С одной стороны – они выступают за уничтожение террористов. С другой – вводят ограничение на такое уничтожение, когда речь идет о российских террористах", – поясняет эксперт.

Речь, уточняет он, как об ограничениях в поставках нам необходимых вооружений, так и об условиях, что те или иные поставленные – нельзя использовать по территории РФ.

Мол, удары по критической инфраструктуре России – не лучший способ ведения войны. Как и вообще удары по объектам на территории страны-агрессора То есть, хоть Штаты нам и помогают (надо признать – недостаточно), но постоянно с некими предостережениями, искусственными "красными линиями". Тогда как у РФ таких линий нет", – подчеркивает Николай Маломуж. "Нечто подобное видим в случае с НПЗ

Понятно, продолжает он, что тут есть и простой прагматический подход. Американская экономика серьезно зависит от цен на ту же нефть. И нам подали соответствующий сигнал определенные круги из окружения Байдена. Возможно, именно с этим, отмечает генерал, был связан недавний визит в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Ведь сейчас именно Администрация Байдена отвечает за экономику. И любое повышение цен и тарифов может ударить по позициям демократов, что особенно болезненно в год выборов.

"После того, как мы дали понять, что не намерены просто отбиваться от российских атак по нашей энергосистеме – и будем наносить подобные по РФ, американцы несколько отступили. Думаю, сейчас они тему нежелательность ударов по российским НПЗ педалировать не будут. Но по неофициальным каналам могут продолжить давить, чтоб мы не так активно проводили такие операции. Проводить которые, я считаю, надо. Это подрыв возможностей врага получать больше "крови войны" (речь о нефтепродуктах, без которых встанет вся военная техника), а также – средств от экспорта данной продукции. И то, что нам удалось повредить около 15% структуры нефтепереработки страны-агрессора – отличный результат, который стоит закреплять и развивать", – констатирует Николай Маломуж.

Нет взаимосвязи между атаками на российские НПЗ и мировыми ценами на сырую нефть

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает так:

так как они снабжают топливом военную группировку РФ. Напомню, что наши НПЗ были уничтожены в первые недели вторжения". "Российские НПЗ являются законной целью для ВСУ

По словам Сергея Макогона, он не видит взаимосвязи между нашими атаками на российские НПЗ – и мировыми ценами на сырую нефть.

"По логике, уменьшение переработки нефти в РФ должно привести к росту ее экспорта. Более того, напомню о добровольном ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, что говорит о возможности замещения российской нефти другими производителями", – отмечает эксперт.

Он считает позитивом, что ВСУ смогли дотянуться до российской территории и перенести туда военные действия.

"Только такой подход позволит нам остановить российскую военную машину, – уверен Сергей Макогон. – А партнерам стоило бы более оперативно передавать нам средства ПВО и авиацию для защиты наших энергообъектов ".

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