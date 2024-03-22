Почему РФ усиливает энергетический терроризм: усилится ли поддержка Украины

Массированная российская ракетная атака на украинскую энергетику, происшедшая 22 марта, остается топ-темой дня. Ей сегодня было посвящено заседание Ставки верховного главнокомандующего. О ней высказываются представители Евросоюза, ее анализируют украинские эксперты. Портал "Комментарии" продолжает собирать мнения об очередном террористическом акте страны-агрессора и методах противодействиями подобным ударам.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

На фоне новых атак важно призвать партнеров усилить помощь Украине

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким комментарием:

действительно, стала одной из самых больших с начала полномасштабного вторжения Но на самом деле обстрелы энергетических объектов проходят регулярно в течение двух последних лет. Еще год назад россияне вывели из строя почти половину украинской энергетической системы, ставя перед собой цель добиться глобального и системного сбоя. Некоторые считают ночную атаку "местью" россиян за Белгород некоторые – категорически с этим не согласны. Впрочем, есть факт – обстрелы критической инфраструктуры усиливаются". "Сегодняшняя комбинированная атака ракетами и дронами

По мнению эксперта, очередным актом энергетического терроризма россияне публично демонстрируют безразличие к любым ограничениям во время ведения войны.

"Международный уголовный суд в Гааге уже выдавал ордера на арест военного командования армии РФ, организовавшее массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По Римскому уставу, действия россиян квалифицировали как военные преступления и преступления против человечности. Но это не останавливает россиян, усиливающих свои удары", – отмечает Виктория Гриб.

Она отмечает, что этой ночью россияне поразили десятки магистральных объектов украинской энергетической сети, попытались уничтожить все основные энергетические объекты города Харьков, нанесли существенные разрушения крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС.

"В городах Кривой Рог и Сумы из-за значительных разрушений энергетических объектов пришлось ввести графики аварийных отключений электроэнергии. Из-за аварийной остановки нескольких блоков ТЭС и ГЭС в Украине возник дефицит электроэнергии, для покрытия которого пришлось задействовать аварийную поставку электроэнергии из соседних стран – Румынии, Словакии и Польши", – рассказала нардеп.

Она акцентирует, что такие действия России являются грубым нарушением международного гуманитарного права, откровенным военным преступлением.

"Сейчас на фоне новых атак важно призвать партнеров усилить военную и финансовую помощь Украине. Необходимо усиливаться на фронте дипломатии. И не в последнюю очередь парламентской, – уверена Виктория Гриб. – Мир должен знать и осознавать, что происходит в Украине, какую цену мы платим в борьбе за объединяющие нас всех ценности. Считаю, что всех, кому на Западе мозолит глаза помощь для Украины, стоит собрать и на несколько суток пригласить в Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон. Ночлег в Украине под аккомпанемент ансамбля из российских "Кинжалов", "Искандеров" и "Шахедов" навсегда отобьет желание тормозить поддержку, жизненно важную для нашей страны".

Россия продолжает свои попытки уничтожить Украину

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука считает, что "аргументы" в стиле – эти ракетные удары являются ответом РФ на рейды российских добровольцев по Белгородской и Курской областям, либо на наши удары по российским НПЗ, не выдерживают критики.

"На самом деле подобные массированные атаки – лишь продолжение попыток страны-агрессора уничтожить Украину. Судя по всему, россияне просто накопили достаточно ресурса – потому и ударили именно сейчас, – поясняет эксперт. – Заявления некоторых чиновников, политиков и "аналитиков" о том, что у нас якобы ослаблена оборона, вряд ли сыграли тут какую-то роль. Думаю, о состоянии нашей обороны спецслужбы России знают лучше, чем некоторые украинские и западные "эксперты", делающие всякого рода заявления".

По мнению Георгий Туки, очевидно, что в Киеве сконцентрировано наибольшее число средств ПВО, потому он эффективно отбился от атаки 21 марта. В отличие от остальных городов и объектов, попавших под удар 22-го.

"К сожалению, мы очень ограничены в средства ПВО/ПРО, а запасы ракет к имеющимся тают. Пополнение же — под огромным вопросом, – отмечает эксперт. – Не думаю, что очередные террористические ракетные удары россиян подтолкнут Запад помогать нам больше и лучше. Увы, но на сегодня выглядит так, что там в приоритете – внутренняя политика. В США так точно. Что до европейцев, хотелось бы верить, что они станут активнее".

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится РФ: что стоит за атаками на энергетику Украины.



