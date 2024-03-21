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Над Киевом сбили три десятка ракет: есть ли «прилеты» и что известно о пострадавших

Стратегические бомбардировщики Ту-95 запускали ракеты по Киеву

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на четверг в Киеве и области противовоздушная оборона сбила примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГВА.

Над Киевом сбили три десятка ракет: есть ли «прилеты» и что известно о пострадавших

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

После паузы в 44 дня, противник нанес очередной ракетный удар по Киеву. Страна-агрессор применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ. 

После сложных маневров в смежных областях, ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений. Воздушная тревога в столице Украины продолжалась почти 3 часа.

После звуков взрывов стало известно, что в Шевченковском районе Киева горят машины. В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом. 

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты пожар возник в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании. В Шевченковском районе поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в жилом доме, далее началась эвакуация жильцов всего дома.

В Святошинском районе столицы ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках.

На данный момент известно, что из-за российского ракетного удара по Киеву утром 21 марта пострадали десять человек. Двух пострадавших людей пришлось госпитализировать. Другим медики оказали помощь на месте. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском.

Читайте также на портале "Комментарии" — перед тем, как наносить удары дальнобойным оружием с помощью крылатых ракет, скорее всего, страна-агрессор использует спутниковые снимки, предоставленные американскими компаниями. Об этом пишет американский журнал "The Atlantic", со ссылкой на военный источник.




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