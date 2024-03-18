СМИ узнали, что покупает Россия в США перед тем, как наносить удары п Украине

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Кравцев Сергей
Перед тем, как наносить удары дальнобойным оружием с помощью крылатых ракет, скорее всего, страна-агрессор использует спутниковые снимки, предоставленные американскими компаниями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал "The Atlantic", со ссылкой на военный источник.
Российские ракеты. Фото: из открытых источников
Отмечается, что без спутниковых снимков России было бы очень сложно наносить такие прицельные удары. А так определена последовательность: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает российская ракета. Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба, пишет издание.
Журнал пишет, что иногда совпадение — это просто совпадение, но подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине, и заметить подозрительные закономерности.
Отмечается, что таких случаев сотни. При этом в Украине утверждают, что следят за пролетами спутников России, и до недавнего времени предполагали, что сателлиты союзников не будут доступны для выгоды России.
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