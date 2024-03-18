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СМИ узнали, что покупает Россия в США перед тем, как наносить удары п Украине

По информации журнала "The Atlantic", Россия покупает в США спутниковые фото для ударов по Украине

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Перед тем, как наносить удары дальнобойным оружием с помощью крылатых ракет, скорее всего, страна-агрессор использует спутниковые снимки, предоставленные американскими компаниями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал "The Atlantic", со ссылкой на военный источник.

СМИ узнали, что покупает Россия в США перед тем, как наносить удары п Украине

Российские ракеты. Фото: из открытых источников

Отмечается, что без спутниковых снимков России было бы очень сложно наносить такие прицельные удары. А так определена последовательность: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает российская ракета. Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба, пишет издание.

"Количество совпадений, когда за фото следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным", — заявил источник.

Журнал пишет, что иногда совпадение — это просто совпадение, но подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине, и заметить подозрительные закономерности.

Отмечается, что таких случаев сотни. При этом в Украине утверждают, что следят за пролетами спутников России, и до недавнего времени предполагали, что сателлиты союзников не будут доступны для выгоды России.

"Примерно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах. Но "стало трудно поверить, что эти совпадения случайны", — заявил украинский военный чиновник.

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Источник: https://www.theatlantic.com/international/archive/2024/03/american-satellites-russia-ukraine-war/677775/
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