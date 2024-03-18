Почему россияне только разводят руками: к чему может привести массовое уничтожение НПЗ

Силы обороны продолжают уничтожать российские нефтеперерабатывающие фабрики. Радует системность, с которой за дело взялись украинские защитники, и в то же время удивляет беспомощность россиян, которые не могут защитить свои стратегические объекты. Почему так? К чему может привести массовое уничтожение российских НПЗ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

Атака на НПЗ. Фото: из открытых источников

Здесь одного "Панцира" не будет достаточно

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан в эфире "24 Канала" отметил, что в России одна за другой проходят атаки на нефтеперерабатывающие заводы, потому что прикрытие каждого такого НПЗ нуждается в серьезной системе обороны. Так что одного самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" будет мало.

Эксперт отметил, что защита нуждается в целом комплексе, а у них его просто не хватает. Даже на линии обороны. Тем более, что мы в последнее время их прореживаем, в том числе на линии боевого столкновения и на глубину фронта до 150 километров. Более того, кроме НПЗ еще есть тысячи военных объектов. То есть заводы и инфраструктуры, также работающие на военных.

"У россиян объектов, по которым возможен удар, в сотни раз больше, чем возможности перекрыть их ПВО и создать нужную плотность ЗРК. Нечем", — подчеркнул Роман Свитан.

В России может возникнуть экономический кризис

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона считает, что уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов может повлечь за собой критическую ситуацию с топливом внутри РФ.

"Если продолжится эта работа, ситуация с топливом в РФ может стать критической. Военные потребности в РФ сейчас идут в приоритете и поэтому они готовы создать дефицит даже для гражданских нужд на определенной местности, но для военных нужд это должно идти. , то военных это коснется напрямую", – говорит Мусиенко.

Он отметил, что уничтожение российских НПЗ в сочетании с двумя другими факторами может повлечь за собой экономический кризис и коллапс в России. Первое – это дефицит нефтепродуктов, в том числе и на складах для военных нужд. Второе – это дефицит для сельскохозяйственных нужд. И третье – уменьшение экспортных возможностей, когда все пойдет исключительно на внутренний рынок. Это приведет к росту цен на топливо и соответственно все остальные товары. Это приведет к общегосударственному кризису и именно это ставит целью создать коллапс для РФ, чтобы они почувствовали последствия начала этой войны.

На вопрос, как именно это отразится на боевых действиях, эксперт ответил, что не везде россияне атакуют со значительным количеством техники, используют больше пехоту, артиллерию. Но их тоже нужно подвозить, их так же нужно транспортировать на фронт. Если такие тенденции будут продолжаться, есть уверенность, что россияне могут замедлить свое продвижение на фронте.

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