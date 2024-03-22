К чему готовится РФ: что стоит за атаками на энергетику Украины

Массированная ракетно-дроновая атака на энергетику Украины со стороны РФ, которая произошла в ночь на 22 марта, стала самой мощной с начала вторжения, уверяют в Укрэнерго. Удары пришлись по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Страшные прилеты и повреждения – на ДнепроГЭС. А накануне, 21 марта, была попытка уничтожить ряд целей в Киеве, однако тогда удалось отбиться, уничтожив более 30 вражеских ракет. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии" причины и последствия подобных воздушных атак врага.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Кремль пытается подорвать способности Украины вести войну

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поделился таким мнением:

А 22-го – по объектам энергетики ". "Первый квартал года, как я и предупреждал, стал периодом классической воздушной операции со стороны РФ. Да, была пауза в полтора месяца. И противник использовал ее для накопления необходимых ресурсов для удара, а также — разведданных по приоритетным для себя объектам-целям. Зимой удары шли по нашим военным объектам, по собственно ПВО. А сейчас – новые направления. 21 марта это была попытка поразить в Киеве объекты разведки

По мнению эксперта, противник явно ведет подготовку своих оперативных и стратегических резервов к новым наступательным операциям. И, похоже, собирается закончить это к концу первого полугодия.

Кроме того, к тому времени РФ надеется накопить достаточно ФАБ (авиационная бомба с фугасной боеголовкой) весом в 1,5 тонны и 3 тонны, которыми будет просто сносить наши укрепления, поселки, города. И (это как раз о массированных ракетных ударах) уничтожить как можно больше наших объектов энергообеспечения. Что автоматически снижает наши производственные возможности, включая мощности ВПК". "Речь не просто о формировании новых частей, но и о проведении их боевого слаживания, – поясняет Олег Стариков. – Чтобы в начале второго полугодия иметь возможность с помощью новой группировки начать новую атакующую волну

То есть, резюмирует эксперт, цель таких действий Кремля – подрыв способности Украины вести войну и восстанавливать свою экономику. Чтоб накануне новой волны наступления противника мы оказались максимально обескровленными.

Увидели реакцию Кремля на удары украинских дронов по российским НПЗ

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев предполагает, что атаки, которые произошли минувшей ночью, являются не элементами долгосрочного плана, а эмоциональной реакцией военно-политического руководства РФ на повреждения, причиненные ударами украинских дронов по российским НПЗ.

"Об этом свидетельствует набор средств поражения – привлечение всего, что имеется на это время в арсенала вооруженных сил страны-агрессора. Модификацию некоторых использованных ракет до сих пор пытаются выяснить специалисты Сил обороны Украины. Целью ударов, безусловно, было – причинить как можно больший ущерб объединенной энергосистеме Украины. Достичь этого не удалось. Наша энергосистема продолжает быть надежной, способной восстанавливаться даже после таких серьезных повреждений", – подчеркивает эксперт.

Безусловно, продолжает он, 59 попаданий привели к проблемам в работе ряда энергетических объектов в нашей стране. Среди них хорошо известные и неоднократно попадавшие под обстрелы тепловые станции ДТЭК, а также объекты Укрэнерго. Дополнительно противник нанес удары по гидроагрегатам ДнепроГЭС.

"Всё это вынудило ввести временные аварийные отключения в восьми регионах Украины, сообщить о графиках стабилизационных отключений в пяти из них. Однако враг не достиг своей основной цели. Электроснабжение в большинстве регионов будет восстановлено в течение суток. К сожалению, этого не скажешь об обесточенных Харькове, Кривом Роге, Днипре, некоторых других местах, где восстановительные работы продлятся дольше", – отмечает Геннадий Рябцев.

По его мнению, нынешняя атака засвидетельствовала правильность ранее принятых решений касательно усиления физической защиты объектов критической энергоструктуры, а также необходимость в приоритетной защите объектов, расположенных на левобережье Украины (прежде всего, вдоль линии фронта).

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