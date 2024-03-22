К чему готовится РФ: что стоит за атаками на энергетику Украины

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Кравцев Сергей
Массированная ракетно-дроновая атака на энергетику Украины со стороны РФ, которая произошла в ночь на 22 марта, стала самой мощной с начала вторжения, уверяют в Укрэнерго. Удары пришлись по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Страшные прилеты и повреждения – на ДнепроГЭС. А накануне, 21 марта, была попытка уничтожить ряд целей в Киеве, однако тогда удалось отбиться, уничтожив более 30 вражеских ракет. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии" причины и последствия подобных воздушных атак врага.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поделился таким мнением:
По мнению эксперта, противник явно ведет подготовку своих оперативных и стратегических резервов к новым наступательным операциям. И, похоже, собирается закончить это к концу первого полугодия.
То есть, резюмирует эксперт, цель таких действий Кремля – подрыв способности Украины вести войну и восстанавливать свою экономику. Чтоб накануне новой волны наступления противника мы оказались максимально обескровленными.
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев предполагает, что атаки, которые произошли минувшей ночью, являются не элементами долгосрочного плана, а эмоциональной реакцией военно-политического руководства РФ на повреждения, причиненные ударами украинских дронов по российским НПЗ.
Безусловно, продолжает он, 59 попаданий привели к проблемам в работе ряда энергетических объектов в нашей стране. Среди них хорошо известные и неоднократно попадавшие под обстрелы тепловые станции ДТЭК, а также объекты Укрэнерго. Дополнительно противник нанес удары по гидроагрегатам ДнепроГЭС.
По его мнению, нынешняя атака засвидетельствовала правильность ранее принятых решений касательно усиления физической защиты объектов критической энергоструктуры, а также необходимость в приоритетной защите объектов, расположенных на левобережье Украины (прежде всего, вдоль линии фронта).
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