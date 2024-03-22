Россия атаковала Днепровскую ГЭС: есть ли угроза прорыва дамбы

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор сегодня ударила по гидросооружениям и плотине на ДнепроГЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в "Укргидроэнерго". При этом в компании просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать, поскольку угрозы прорыва дамбы нет.
Россия атаковала Днепровскую ГЭС. Фото: из открытых источников
В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона сообщил, что в 4 утра враг начал наносить удары по гражданской инфраструктуре. Целился по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военным, которая обеспечивает жизнедеятельность наших жителей.
В Патрульной полиции уточнили, что движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено. Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина − ул. Сечи − ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Украинцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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