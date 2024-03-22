Россия атаковала Днепровскую ГЭС: есть ли угроза прорыва дамбы

Страна-агрессор сегодня ударила по гидросооружениям и плотине на ДнепроГЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в "Укргидроэнерго". При этом в компании просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать, поскольку угрозы прорыва дамбы нет.

Россия атаковала Днепровскую ГЭС. Фото: из открытых источников

"Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируется", — заявила компания.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона сообщил, что в 4 утра враг начал наносить удары по гражданской инфраструктуре. Целился по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военным, которая обеспечивает жизнедеятельность наших жителей.

"Одним из таких объектов является наша ДнепроГЭС. Сейчас движение через ДнепроГЭС перекрыто. Часть критической инфраструктуры пострадала. Спасатели работают и на территории ДнепроГЭС, и на других энергетических объектах. Чуть позже будет более подробная информация", – прокомментировал Федоров.

В Патрульной полиции уточнили, что движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено. Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина − ул. Сечи − ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Украинцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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