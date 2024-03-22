Путин устроил "удар мести" по Киеву: действительно ли вскоре Россия снова ударит

В сети продолжают обсуждать, что после паузы в 44 дня страна-агрессор нанесла очередной ракетный удар по Киеву. Какие были мотивы этого удара по столице Украины? Правда ли, что вскоре Россия снова ударит по Киеву, более мощно и массированно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Звездный удар" по Киеву

Военный эксперт Игорь Романенко в интервью "ТСН" высказал мнение, что атака на Киев была организована по указанию диктатора Путина.

"Российский диктатор перед выборами получил хорошую пощечину в виде прорыва российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области. С РДК не могут справиться его славные вояки, и все это видит население России. Поэтому Путин решил в очередной раз показать "могущество" – обстрелять мирный город", – заявил эксперт.

Он добавил, путинские войска уже несколько дней наносят удары по Сумщине, обстреливая приграничные населенные пункты Украины – применяют мощную артиллерию и ракеты С-300, фактически выжигая эти украинские поселения. Этого Путину оказалось мало, поэтому подсчитали количество изготовленных и сэкономленных ракет, его генералы организовали удар мести по Киеву, отмечает Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, особенность этого ракетного удара не только в разных типах использованных ракет, а еще и в тактике – враг спланировал "звездный удар".

"В среде специалистов по ПВО эту тактику называют "звездным ударом" – это когда средства воздушного нападения заходят на объект со всех сторон одновременно. Враг запускает ракеты в разное время, они летят по своим маршрутам, маневрируют, обходят столицу и вроде бы идут на запад. Но на самом деле – это маневр, потому что ракеты курсируют в соседних регионах. Они четко рассчитаны по времени и в нужный момент все одновременно летят к цели, в данном случае на Киев", – объясняет Игорь Романенко.

В скором времени мы увидим еще один обстрел

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV спрогнозировал, что вскоре после масштабной ракетной атаки на Киев 21 марта Россия снова атакует столицу.

"Несколько странно, потому что они уже должны были накопить между пусками за 45 дней более 100 ракет. Поэтому было ясно, что рано или поздно они произведут обстрел, но казалось, что они должны были его сделать более мощным. Почему такое небольшое количество ракет? Это значит, что, вероятнее всего, в скором времени мы увидим еще один обстрел, потому что по-другому прогнозировать россиян сложно", – прогнозирует Гетьман.

Эксперт предполагает, что Россия этим обстрелом хотела что-то проверить, поэтому устроила "разведку боем". Следующие обстрелы могут быть более мощными и массированными, добавил Гетьман.

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