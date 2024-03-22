Путин устроил "удар мести" по Киеву: действительно ли вскоре Россия снова ударит

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Кравцев Сергей
В сети продолжают обсуждать, что после паузы в 44 дня страна-агрессор нанесла очередной ракетный удар по Киеву. Какие были мотивы этого удара по столице Украины? Правда ли, что вскоре Россия снова ударит по Киеву, более мощно и массированно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Игорь Романенко в интервью "ТСН" высказал мнение, что атака на Киев была организована по указанию диктатора Путина.
Он добавил, путинские войска уже несколько дней наносят удары по Сумщине, обстреливая приграничные населенные пункты Украины – применяют мощную артиллерию и ракеты С-300, фактически выжигая эти украинские поселения. Этого Путину оказалось мало, поэтому подсчитали количество изготовленных и сэкономленных ракет, его генералы организовали удар мести по Киеву, отмечает Игорь Романенко.
Эксперт подчеркивает, особенность этого ракетного удара не только в разных типах использованных ракет, а еще и в тактике – враг спланировал "звездный удар".
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV спрогнозировал, что вскоре после масштабной ракетной атаки на Киев 21 марта Россия снова атакует столицу.
Эксперт предполагает, что Россия этим обстрелом хотела что-то проверить, поэтому устроила "разведку боем". Следующие обстрелы могут быть более мощными и массированными, добавил Гетьман.
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