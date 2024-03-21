Чего боится Путин: почему Запад медлит с предоставлением всего необходимого Украине

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Кравцев Сергей
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Украину заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше всего боится демократии, потому и начал войну против нашей страны. Лишь поражение России в ее захватнической войне против Украины может свергнуть диктатуру Владимира Путина и помочь самим россиянам, считает издание Politico. Согласны ли с данными утверждениями? Почему, если Запад это понимает, он не предоставляет Украине достаточно и вовремя того, что поможет нам одолеть агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков поделился таким мнением:
Что касается Запада – он точно не заинтересован в том, чтоб Россия выиграла, уверен эксперт. Но, продолжает он, к сожалению, Украина является сейчас своеобразным полигоном, на котором разные игроки, включая наших зарубежных партнеров, испытывают оружие и тактики новой войны.
Он надеется на успехи российских добровольцев, которые с оружием в руках противостоят путинскому режиму и тем, кто его защищает.
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:
По мнению эксперта, то, что руководитель военного комитета НАТО побывал в Украине, причем для участия в Безопасностном форуме, который организовал экс-премьер Арсений Яценюк (в данном случае как частное лицо), свидетельствует, что интерес Альянса к Украине – значительный. И он не угаснет.
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