Чего боится Путин: почему Запад медлит с предоставлением всего необходимого Украине

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Украину заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше всего боится демократии, потому и начал войну против нашей страны. Лишь поражение России в ее захватнической войне против Украины может свергнуть диктатуру Владимира Путина и помочь самим россиянам, считает издание Politico. Согласны ли с данными утверждениями? Почему, если Запад это понимает, он не предоставляет Украине достаточно и вовремя того, что поможет нам одолеть агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Запад точно не заинтересован в том, чтоб Россия выиграла

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков поделился таким мнением:

"Я не согласен с тем, что Путин боится демократии. Он просто не может ее бояться, потому что в России ее никогда не было. Не согласен я и с тем, что путинский режим может рухнуть исключительно в случае выигрыша Украины в этой войне. Сбросить его способны и сами россияне. Но для этого нужны не мирные протесты, а жесткие действия, гражданская воля, как было в Украине на Майдане".

Что касается Запада – он точно не заинтересован в том, чтоб Россия выиграла, уверен эксперт. Но, продолжает он, к сожалению, Украина является сейчас своеобразным полигоном, на котором разные игроки, включая наших зарубежных партнеров, испытывают оружие и тактики новой войны.

"Потому тому же Западу не особо выгодно, чтоб эта война быстро заканчивалась. Отсюда проволочки с предоставлением нам в нужных количества и в краткие сроки необходимых вооружений и боеприпасов", – отмечает Дмитрий Воронков.

Он надеется на успехи российских добровольцев, которые с оружием в руках противостоят путинскому режиму и тем, кто его защищает.

"Вторая неделя боев на территории РФ о многом говорит, – подчеркивает эксперт. – Если бы что-то подобное началось в Москве, уже случился бы переворот".

Нам важно максимально эффективно коммуницировать с партнерами

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Роб Бауэр прав, потому что успешная демократическая Украина для России – это наибольшая проблема. Потому Кремль так реагирует на наши попытки стать успешными".

По мнению эксперта, то, что руководитель военного комитета НАТО побывал в Украине, причем для участия в Безопасностном форуме, который организовал экс-премьер Арсений Яценюк (в данном случае как частное лицо), свидетельствует, что интерес Альянса к Украине – значительный. И он не угаснет.

"Нам важно максимально эффективно коммуницировать с партнерами, доводить до них свой взгляд на ту или иную ситуацию. Оставаться в центре внимания и НАТО, и других наших союзников. Это непростой путь, но необходимый", – резюмирует Евгений Магда.

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