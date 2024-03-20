Почему "ось зла" не так сильна, как кажется: стоит ли переживать из-за заявлений Трампа

На фоне того, как Российская Федерация укрепляет отношения с Китаем, Северной Кореей (КНДР) и Ираном, выстраивая своеобразную "ось зла", настораживают заявления, которые периодически делает наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии США на пост главы Белого дома – Дональд Трамп. Он и ранее сомневался в необходимости Штатов пребывать в Альянсе, а теперь еще и начал чуть ли не поощрять РФ напасть на Европу, которая, по его мнению, недостаточно платит за свою безопасность. И хоть в последнее время он несколько снизил тональность, тенденция тревожная. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о новоявленной "оси зла", причинах ее появления и том, следует ли беспокоиться по поводу заявлений Трампа.
КНДР, Россия, Иран. Фото из открытых источников
Всё единство "оси зла" – это антидемократические основы
Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:
"Нынешняя "ось зла" – далеко не первая в мировой истории и политике. Впервые в XXI веке об "оси зла" сказал еще президент США Джордж Буш в 2002 году. Тогда он отнес туда Ирак, Иран и КНДР. То есть, две страны до сих пор остаются частями "оси". Таким образом говорить, что ее выстраивает именно Россия – это делать ей слишком много чести. В нынешнем мире она не является ни полюсом силы, ни центром тяготения других стран. Даже ее собственный оборонный альянс – ОДКБ – фактически не функционирует".
По мнению эксперта, "ось зла" является скорее антидемократическим, реваншистским полюсом мира. Естественным местом для всех стран, отвергающих демократические устои и стремящихся к перестройке нынешнего миропорядка, строящих свою политику на конфронтации с так называемыми "странами первого мира".
"У них нет единой идеологии, единых ценностей или единых вооруженных сил. Они не занимаются общим стратегическим планированием. Более того — у них могут быть существенные разногласия по многим вопросам. Каждая из таких стран играет свою партию, и, если они иногда хорошо звучат вместе, это еще не значит, что у них получился оркестр. Всё их единство – это антидемократические основы. А вся их помощь друг другу – это желание подзаработать или протестировать свои определенные военные разработки", – поясняет Муса Магомедов.
Он напоминает, что Западный мир поставил Украине военную помощь на миллиарды долларов безвозмездно, а вся помощь для России от ее партнеров – это либо о деньгах (и больших), либо о технологическом бартере".
"Партнерство антидемократических стран, безусловно, существует, – отмечает эксперт. – Но говорить о формировании именно военно-политического блока, по моему мнению, еще рано. Как и о том, что они могут начать Третью мировую войну. Совокупные военные бюджеты всех стран "оси зла" всё еще не дотягивают даже до одного военного бюджета США, не говоря уже о совокупных силах стран Запада. Российско-украинская война продемонстрировала и большое технологическое расхождение – западное оружие на несколько порядков лучше. Несопоставимость сил – один из весомых предохранителей для того, чтобы мир не скатился в новую большую войну. Сила понимает только большую силу. Убежден: если западные страны будут демонстрировать политическую волю давать отпор врагу – это заставит страны "оси зла" еще очень прочно подумать, нужно ли им это. Ведь победителей в Третьей мировой не будет, проигравшими будут все".
НАТО не может зависеть от заявлений кандидатов в президенты США
Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко акцентирует, что на данный момент Трамп не является властью в США. Он лишь лидер своей партии в президентской гонке. Соответственно, любые его заявления стоит рассматривать именно с точки зрения американского предвыборного процесса.
"Что касается коалиций, блоков, всякого рода "осей", давайте вспомним историю того же Китая, – предлагает эксперт. – Более 2,5 тысячи лет назад великий китайский философ Сунь-цзы писал о том, что для победы над противником стоит сперва расстроить его планы, затем – рассорить его с союзниками. После чего победить армию врага, а затем осадить его города. Каждая из этих задач последовательно является действием властей, а не кандидатов в президенты или политических партий. Поэтому НАТО как военно-политический союз не может зависеть от заявлений кандидатов в президенты США".
Более того, акцентирует Юрий Гаврилечко, данный блок именно как военно-политический союз должен устанавливать свою повестку дня в мире.
"Если Альянс этого не делает, всегда найдется другой полюс силы, который попытается диктовать свою повестку дня. Что сейчас и происходит", – констатирует эксперт.
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