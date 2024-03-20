Почему "ось зла" не так сильна, как кажется: стоит ли переживать из-за заявлений Трампа

На фоне того, как Российская Федерация укрепляет отношения с Китаем, Северной Кореей (КНДР) и Ираном, выстраивая своеобразную "ось зла", настораживают заявления, которые периодически делает наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии США на пост главы Белого дома – Дональд Трамп. Он и ранее сомневался в необходимости Штатов пребывать в Альянсе, а теперь еще и начал чуть ли не поощрять РФ напасть на Европу, которая, по его мнению, недостаточно платит за свою безопасность. И хоть в последнее время он несколько снизил тональность, тенденция тревожная. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о новоявленной "оси зла", причинах ее появления и том, следует ли беспокоиться по поводу заявлений Трампа.

КНДР, Россия, Иран. Фото из открытых источников

Всё единство "оси зла" – это антидемократические основы

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

– это делать ей слишком много чести. В нынешнем мире она не является ни полюсом силы, ни центром тяготения других стран. Даже ее собственный оборонный альянс – ОДКБ – фактически не функционирует". "Нынешняя "ось зла" – далеко не первая в мировой истории и политике. Впервые в XXI веке об "оси зла" сказал еще президент США Джордж Буш в 2002 году. Тогда он отнес туда Ирак, Иран и КНДР. То есть, две страны до сих пор остаются частями "оси". Таким образом говорить, что ее выстраивает именно Россия

По мнению эксперта, "ось зла" является скорее антидемократическим, реваншистским полюсом мира. Естественным местом для всех стран, отвергающих демократические устои и стремящихся к перестройке нынешнего миропорядка, строящих свою политику на конфронтации с так называемыми "странами первого мира".

"У них нет единой идеологии, единых ценностей или единых вооруженных сил. Они не занимаются общим стратегическим планированием. Более того — у них могут быть существенные разногласия по многим вопросам. Каждая из таких стран играет свою партию, и, если они иногда хорошо звучат вместе, это еще не значит, что у них получился оркестр. Всё их единство – это антидемократические основы. А вся их помощь друг другу – это желание подзаработать или протестировать свои определенные военные разработки", – поясняет Муса Магомедов.

Он напоминает, что Западный мир поставил Украине военную помощь на миллиарды долларов безвозмездно, а вся помощь для России от ее партнеров – это либо о деньгах (и больших), либо о технологическом бартере".

"Партнерство антидемократических стран, безусловно, существует, – отмечает эксперт. – Но говорить о формировании именно военно-политического блока, по моему мнению, еще рано. Как и о том, что они могут начать Третью мировую войну. Совокупные военные бюджеты всех стран "оси зла" всё еще не дотягивают даже до одного военного бюджета США, не говоря уже о совокупных силах стран Запада. Российско-украинская война продемонстрировала и большое технологическое расхождение – западное оружие на несколько порядков лучше. Несопоставимость сил – один из весомых предохранителей для того, чтобы мир не скатился в новую большую войну. Сила понимает только большую силу. Убежден: если западные страны будут демонстрировать политическую волю давать отпор врагу – это заставит страны "оси зла" еще очень прочно подумать, нужно ли им это. Ведь победителей в Третьей мировой не будет, проигравшими будут все".

НАТО не может зависеть от заявлений кандидатов в президенты США

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко акцентирует, что на данный момент Трамп не является властью в США. Он лишь лидер своей партии в президентской гонке. Соответственно, любые его заявления стоит рассматривать именно с точки зрения американского предвыборного процесса.

"Что касается коалиций, блоков, всякого рода "осей", давайте вспомним историю того же Китая, – предлагает эксперт. – Более 2,5 тысячи лет назад великий китайский философ Сунь-цзы писал о том, что для победы над противником стоит сперва расстроить его планы, затем – рассорить его с союзниками. После чего победить армию врага, а затем осадить его города. Каждая из этих задач последовательно является действием властей, а не кандидатов в президенты или политических партий. Поэтому НАТО как военно-политический союз не может зависеть от заявлений кандидатов в президенты США".

Более того, акцентирует Юрий Гаврилечко, данный блок именно как военно-политический союз должен устанавливать свою повестку дня в мире.

"Если Альянс этого не делает, всегда найдется другой полюс силы, который попытается диктовать свою повестку дня. Что сейчас и происходит", – констатирует эксперт.

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