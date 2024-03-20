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В США раскрыли, чем Кремль должен отплатить КНДР за передачу ракет

КНДР хочет получить от России взамен на передачу ракет технологии баллистических ракет

сегодня, 07:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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С большой вероятностью Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет и не только взамен за передачу своего вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Голосу Америки" заявила Чон Пак, чиновница США, которая занимается вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте.

В США раскрыли, чем Кремль должен отплатить КНДР за передачу ракет

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Чон Пак напомнила, что, по информации США, Северная Корея уже поставила в Россию по меньшей мере 10 тысяч контейнеров с вооружением.

"И КНДР делает это не бесплатно. Почти, наверное, есть вещи, которые КНДР хочет вместо этого. И мы озабочены тем, что может произойти на другой стороне”, — рассказала Чон Пак.

Она уточнила, что КНДР, вероятно, "хочет получить технологии баллистических ракет или другие передовые технологии, ракеты "земля-воздух" или бронетехнику" от России.

По ее словам, также США беспокоит то, чему Северная Корея может научиться после использования Россией ее вооружения в войне против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — КНДР поставила России 1,5 млн боеприпасов производства 1970-1980-х годов сомнительного качества. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – появилась информация, что Иран уже якобы отправил России 400 баллистических ракет класса "земля-земля". Речь, вероятно, идет о Fateh-110 и Zolfaghar, которые могут стать большой проблемой для украинской противовоздушной обороны. Почему демократический мир не смог предотвратить военно-технического сотрудничества между Тегераном и Москвой (плюс – Северная Корея)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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