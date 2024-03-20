В США раскрыли, чем Кремль должен отплатить КНДР за передачу ракет

С большой вероятностью Северная Корея хочет получить от России технологии баллистических ракет и не только взамен за передачу своего вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Голосу Америки" заявила Чон Пак, чиновница США, которая занимается вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Чон Пак напомнила, что, по информации США, Северная Корея уже поставила в Россию по меньшей мере 10 тысяч контейнеров с вооружением.

"И КНДР делает это не бесплатно. Почти, наверное, есть вещи, которые КНДР хочет вместо этого. И мы озабочены тем, что может произойти на другой стороне”, — рассказала Чон Пак.

Она уточнила, что КНДР, вероятно, "хочет получить технологии баллистических ракет или другие передовые технологии, ракеты "земля-воздух" или бронетехнику" от России.

По ее словам, также США беспокоит то, чему Северная Корея может научиться после использования Россией ее вооружения в войне против Украины.

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