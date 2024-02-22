Почему не удается остановить сотрудничество РФ с Ираном и КНДР: что важно сделать

Появилась информация, что Иран уже якобы отправил России 400 баллистических ракет класса "земля-земля". Речь, вероятно, идет о Fateh-110 и Zolfaghar, которые могут стать большой проблемой для украинской противовоздушной обороны. Почему демократический мир не смог предотвратить военно-технического сотрудничества между Тегераном и Москвой (плюс – Северная Корея)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Санкции тут не помогут

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что не существует инструмента влияния на процесс подобного сотрудничества, если он происходит между странами, которые состоят условно в одном идеологическом блоке и имеют смежные границы.

"Мы сейчас занимаемся обеспечением эффективности санкций. Но даже с этим – проблемы. Ведь обеспечить выполнение даже уже наложенных санкций оказывается сложно. Получается блокировать передачу неких ресурсов и материалов разве что вне пророссийского блока. А как повлиять на передачу всего этого внутри системы РФ-Северная Корея-Иран? Такого инструментария просто нет", – поясняет эксперт.

По его словам, если какая-то из стран собирается передать другой вооружения, а перекрыть логистику невозможно, то поделать практически ничего нельзя.

"В данном же случае Иран и Северная Корея имеют смежные границы с РФ. И перебить логистику не представляется возможным. Если же начать уничтожать такие поставки – это равняется объявлению войны России, Ирану и Северной Корее", – подчеркивает Виктор Савинов.

Он напоминает, что во Второй мировой войне немцы активно препятствовали морским конвоям противоположных сил, которые шли через Атлантику. Но у нас сейчас иная ситуация.

"А санкции тут не помогут, – уверен эксперт. – Тем более, что все три страны, о которых мы говорим, и без того обложены санкциями. Ракеты и снаряды, которые есть у Ирана и Северной Кореи, уже физически существуют. И вопрос их передачи РФ при смежной границе не составляет труда".

Возможность использования иранских ракет нельзя игнорировать

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) Сергей Магера отмечает, что информация о планах Ирана п поставить России баллистические ракеты Zolfaghar и Fateh-110 впервые появилась еще в октябре 2022 года.

"Однако до сих пор ни одного факта применения этих ракет по Украине или самого факта их передачи РФ доказано не было, – подчеркивает он. – Более того, источники украинских журналистов в спецслужбах назвали самую такую вероятность маловероятной. Однако "маловероятная" не значит "невозможна". Россия уже использует северокорейские ракеты Hwasong-11. По утверждениям экспертов, они оказались крайне неточные — только 2 из 24 выпущенных ракет попали туда, куда их выпускали. Однако это не помешало совершить им немалые разрушения и привести к гибели и ранениям более сотни человек, сообщает СБУ. Поэтому возможность использования иранских ракет нельзя игнорировать".

Сергей Магера акцентирует, что у международного сообщества фактически нет средств контролировать вооруженный экспорт стран-изгоев. Особенно, если он осуществляется напрямую, минуя международные воды или территории других стран.

"А именно так это и происходит между РФ и ее партнерами. Через Каспийское море – из Ирана. Тихим океаном и железной дорогой – из КНДР", – поясняет нардеп.

Он также напоминает, что 18 октября прошлого года с Ирана сняли эмбарго ООН на продажу ракетного оружия.

"То есть, всё, что потенциально будет делать в этом смысле Иран (или уже сделал, если верить Reuters), может еще быть вполне законным с точки зрения международного сообщества, – отмечает Сергей Магера. – Если Запад хочет остановить помощь авторитарных союзников России, санкции должны быть расширены, углублены и выполняться гораздо жестче. Выгода от контрактов на поставку оружия в РФ должна нивелироваться разрушительными последствиями экономических ограничений, работающих сейчас далеко не в полную силу. И КНДР, и Иран преследуют сугубо меркантильные цели — подзаработать на российско-украинской войне. Если санкции не дадут им это сделать – есть высокая вероятность, что они еще трижды подумают, поставлять ли оружие в РФ".

Есть две причины, почему сотрудничество РФ, Ирана и Северной Кореи укрепляется

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает:

"Есть две причины, почему не удается прервать военно-техническое сотрудничество путинского авторитарного режима с подобными в Иране и той же Северной Корее".

Первая, по словам эксперта, заключается в том, что мы живем в глобальном мире с глобальной же экономикой.

"Как следствие – не удается даже остановить поставки технологических элементов западного производства России через третьи страны", – подчеркивает Олеся Яхно.

Вторая причина – война актуализовала новые альянсы, в том числе автократов.

"И в войне против Украины, и в войне на Ближнем Востоке, Иран и Россия выступают как союзники, – поясняет аналитик. – Со всеми вытекающими…".

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