Эксперт рассказал, чем опасны иранские ракеты и может ли их перехватить ПВО

По информации Коваленко, иранская баллистическая ракета Fateh-110 имеет дальность полета 300 км и боевую часть массой до 600 кг. По его словам, она является чем-то средним между китайской ракетой CSS-8 и советской ракетой 9К52 "Луна-М".

Иранские баллистические ракеты

Вместе с тем, говорит военный эксперт, Zolfaghar является более современной ракетой, принятой на вооружение иранской армией в 2017 году. Заявлено, что дальность ее полета до 700 км, однако подтверждений этому пока нет. По словам Коваленко, опасно то, что эта ракета имеет не только инерционную систему наведения, но и GPS. Однако, подчеркивает эксперт, главным вызовом для украинской противовоздушной обороны станет боевая часть ракеты весом 579 кг, которая отделяется при заходе на цель. Как говорит Коваленко, этот нюанс усложняет обнаружение и уничтожение этой баллистической ракеты. Он подчеркивает, что в этом плане сбить российский Искандер проще.

Коваленко отмечает, что нужно время, чтобы наши силы противовоздушной обороны разработали алгоритм уничтожения иранской баллистики.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Иран вроде бы начал поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Вроде бы первые поставки прошли в январе. России было передано 400 ракет. По информации западных СМИ, ожидается, что в ближайшие недели РФ получит еще больше баллистических ракет из РФ.

Известно, что РФ не первый год вела переговоры с Ираном по поставкам баллистических ракет, однако Тегеран на это не уходил. Последний раз о том, что такие поставки, вероятно, состоятся, говорили осенью 2023 года. Вместе с тем, западные СМИ утверждают, что о поставках иранских ракет было договорено после серии военных встреч, которые имели место в конце прошлого года.