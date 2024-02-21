Какие санкции могут создать большие проблемы для РФ: на что реально способен Запад

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Кравцев Сергей
Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США 23 февраля объявят новый крупный пакет санкций против России. Они станут ответом Штатов на смерть в тюрьме российского позиционного политика Алексея Навального, а также будут приурочены ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину. Готовит свой (уже 13-й) пакет санкций и Евросоюз. Какие ожидания от новых пакетов ограничений? Что следует сделать Западу, чтоб Россия реально почувствовала ответственность за свои агрессивные действия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что пакет санкций из-за смерти Навального вполне ожидаем.
По словам эксперта, желательно, чтоб появился некий "список Навального", как было со "списком Магнитского" (перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, который среди группы юристов и аудиторов раскрыл серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов; другие грубые нарушения прав человека в РФ), когда начали накладывать санкции на тех, кто так или иначе к этому причастен.
Кроме того, продолжает он, необходимо ужесточать наказание за поставки в Россию товаров двойного назначения, что позволяет ее военпрому продолжать производить вооружение, в том числе наполненное западными составляющими.
Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поделился таким мнением:
Поэтому, поясняет эксперт, сейчас стоит сосредоточиться на борьбе с существующими возможностями по обходу введенных ранее санкций.
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