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Какие санкции могут создать большие проблемы для РФ: на что реально способен Запад

Необходимо ужесточать наказание за поставки в Россию товаров двойного назначения, что позволяет ее военпрому продолжать производить вооружение

сегодня, 14:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США 23 февраля объявят новый крупный пакет санкций против РоссииОни станут ответом Штатов на смерть в тюрьме российского позиционного политика Алексея Навальногоа также будут приурочены ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину. Готовит свой (уже 13-й) пакет санкций и ЕвросоюзКакие ожидания от новых пакетов ограничений? Что следует сделать Западу, чтоб Россия реально почувствовала ответственность за свои агрессивные действия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Какие санкции могут создать большие проблемы для РФ: на что реально способен Запад

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Важно ужесточить вторичные санкции, за обход тех или иных ограничений

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что пакет санкций из-за смерти Навального вполне ожидаем.

"Байден еще в 2021-м заявил, что, если с Навальным что-то случится, то будет жесткая реакция со стороны ШтатовИ она точно будет", – уверен он.

По словам эксперта, желательно, чтоб появился некий "список Навального", как было со "списком Магнитского" (перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, который среди группы юристов и аудиторов раскрыл серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов; другие грубые нарушения прав человека в РФ), когда начали накладывать санкции на тех, кто так или иначе к этому причастен.

"Касательно эффективности санкций в принципе – важно ужесточить вторичные, за обход тех или иных ограничений. К примеру, за покупку у РФ нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Следует вводить ограничения по российскому газу, по металлургии, по ряду других направлений, чтоб подорвать страну-агрессора экономически", – считает Тарас Загородний.

Кроме того, продолжает он, необходимо ужесточать наказание за поставки в Россию товаров двойного назначения, что позволяет ее военпрому продолжать производить вооружение, в том числе наполненное западными составляющими.

"Уверен, что у Запада есть достаточный опыт, чтоб это сделать. Особенно, учитывая цифровизацию современного бизнеса. Можно найти источники поступления тех или иных товаров — и перекрывать их. Бить по банкам, по фирмам, в целом по странам", – заключает эксперт.

На новые санкции надежды мало

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поделился таким мнением:

"Я бы не стал ожидать новых значительных санкций против России. К сожалению, ощущается, что европейцы уже потеряли большую часть запала по поддержке Украины и начали больше смотреть на свои экономические интересы".

Поэтому, поясняет эксперт, сейчас стоит сосредоточиться на борьбе с существующими возможностями по обходу введенных ранее санкций.

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