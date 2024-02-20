Почему не удается подорвать экономику РФ: какие ожидания от 13 санкционного пакета

В Евросоюзе находится на финишной прямой согласование 13-го пакета санкций против России. Главный противник подобных инициатив – Венгрия – уже заявила, что не будет блокировать новый пакет. Мол, все его элементы, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты. Вероятно, речь идет о китайских компаниях, которые ранее хотел наказать ЕС за помощь РФ. Между тем, в США готовятся ввести санкции против Китая за поддержку войны России против Украины. При этом известно, что Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, которая, в свою очередь, делает их из российского сырья. О чем говорит ситуация с санкциями накануне второй годовщины вторжения РФ в Украину? Какие выводы следует сделать – какие шаги предпринять для более эффективных ударов по агрессору? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Основных санкций против РФ так никто и не ввел

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак поясняет, что планируемый к принятию 13-й пакет санкций против РФ от ЕС – это скорее нечто ритуальное, посвященное второй годовщине полномасштабного вторжения. Потому вряд ли от него стоит ожидать чего-то кардинального.

"В данный же момент такой экономической блокады, какую ощутили в свое время Ирак, Иран, касательно России нет. Она за два года адаптировалась к ранее введенным санкциям. Активно использует обходные пути, "серый" и "черный" флот для продаже нефти и газа, имеет несколько ключевых крупных стран, благодаря которым осуществляет как продажи, так и необходимые закупки (в том числе для нужд своего ВПК)", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что цивилизованный мир, который поддерживает Украину против российской агрессии, ввел уже много санкций. Но основных пока, увы, нет.

"Речь, – уточняет Андрей Новак, – о полном энергетическом эмбарго, на все виды данных ресурсов. А еще лучше – полное торговое эмбарго (все товары и услуги), запрет на торговлю с Россией (ничего не покупать у нее, ничего не продавать ей)".

Лишь так можно серьезно подорвать экономику страны-агрессора, лишив Кремль возможности финансировать войну против Украины, уверен экономист.

"А пока у РФ хватает на это средств (которые она в основном черпает от продажи нефти и газа), агрессия будет продолжаться. Сейчас – против Украины, а со временем, возможно, против ряда других стран", – резюмирует Андрей Новак.

Санкционный режим покрыл практические все сферы

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук акцентирует, что санкции – это вещь, направленная не столько на то, чтоб остановить эту войну, сколько на ослабление России, делая невозможной новую агрессию. Потому они будут сохраняться и после войны.

"Пакет, который собираются принять сейчас, направлен не столько на введение каких-то новых санкций, сколько на перекрытие возможностей обходить ранее внедренные Европой и США ограничения", – отмечает эксперт.

На данный момент, продолжает он, санкционный режим покрыл практические все сферы. Не зацепил разве что часть цветных металлов (тот же алюминий) и атомную отрасль (тут госинтересы не только Венгрии, но и Франции).

"Но та же Венгрия столкнется через определенное время с другими проблемами, – прогнозирует Борис Кушнирук. – Даже если она построит АЭС с помощью РФ (причем строительство идет в кредит), ЕС может отказаться покупать такую электроэнергию. И что будет тогда делать Венгрия?".

13-й пакет не нанесет РФ существенного вреда

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:

"13-й пакет, конечно, не нанесет РФ существенного вреда. Но санкции следует рассматривать в комплексе. Российская власть и пропаганда рассказывают, что санкции якобы влияния не имеют. На самом деле это не так. Эффект есть, а будет еще ощутимее через несколько лет. В экономики происходят разрушительные процессы".

Позиция же Венгрии, которая подыгрывает РФ везде, где только может, не нова, отмечает эксперт.

"Россия исторически имеет там влияние, в том числе экономическое, политическое (в том числе на выборы). Путин и все войны начинал по одному алгоритму (псевдоповстанцы, а потом "помощь" РФ), и в выборы вмешивается так же (Кремль поддерживает крайне левых или крайне правых – и когда они у власти, и когда в оппозиции). В ход идут шантаж (на некоторых европейских политиков имеются "папочки"), финансы, медиа, "эксперты", боты, и кампании в соцсетях. Это происходит в Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии. Чтоб их власти представляли пророссийские интересы в Европарламенте", – поясняет Екатерина Одарченко.

Впрочем, подчеркивает она, на ту же Венгрии у ЕС достаточно рычагов влияния. Что не раз уже демонстрировалось.

"Но общий тренд, растущие риски российского влияния на те или иные страны наблюдаются очень явно. РФ пытается увеличить свое влияние в ЕС, чтобы изменить конфигурацию Европарламента "под себя". И с этим, конечно, надо что-то делать", – считает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему санкции против РФ не останавливают войну: что происходит вокруг нового санкционного пакета.



