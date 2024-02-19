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США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии: почему от этого выиграла Россия

По информации CNN, США закупили индийские нефтепродукты из российского сырья на 1,3 млрд долларов

сегодня, 15:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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США нарастили объёмы закупки нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти после введения ценового потолка. В период с декабря 2022 года до конца 2023 года Вашингтон закупил на 1,3 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN".

США стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии: почему от этого выиграла Россия

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что всего страна-агрессор получила рекордные 37 млрд долларов от продаж сырой нефти в Индию в прошлом году. Часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах на западном побережье Индии, а затем экспортируется в США и другие страны, одобрившие санкции в отношении российской нефти.

По оценкам Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2023 году странами, которые также применяют санкции против России, было импортировано нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на сумму 9,1 млрд долларов, что на 44% больше, чем годом ранее.

Продукты, переработанные за пределами России, не подпадают под санкции, критики называют это упущение "лазейкой на НПЗ".

В материале говорится, что Москва нашла способ обогатиться за счет этого процесса переработки и экспорта. Один из индийских нефтеперерабатывающих заводов и портов, принимающих российскую нефть, находится в Вадинаре и управляется компанией Nayara Energy, 49,1% которой принадлежит российскому государственному нефтяному гиганту "Роснефть". По оценкам CREA, в 2023 году США импортировали нефтепродуктов, переработанных на Вадинаре, на сумму 63 млн долларов, и что около половины нефти, используемой на заводе, была российской. Все это совершенно открыто.

В отчете организации говорится, что экспорт из Вадинара "приводит к значительным налоговым поступлениям для Кремля в виде налогообложения экспортируемой российской сырой нефти", а также за счет прибылей, полученных "Роснефтью" от переработки и перепродажи западным противникам Москвы.

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Источник: https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html
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