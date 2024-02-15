Почему санкции против РФ не останавливают войну: что происходит вокруг нового санкционного пакета

С 13-м пакетом санкций против РФ, который Евросоюз пытается согласовать к годовщине российского широкомасштабного вторжения в Украину, похоже, возникли проблемы. Появились сообщения, что Венгрия блокирует процесс. А основная причина это якобы – санкции против китайских компаний (за поддержку российского ВПК), которые намеревались прописать в 13-м пакете. О чем говорит происходящее вокруг нового санкционного пакета? Как сделать экономические удары по РФ и ее явным и тайным помощникам – более эффективными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Санкции носят весьма условный характер

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"На фоне всех обсуждений касательно санкций против РФ следует упомянуть недавнее заявление одного из российских топ-чиновников. По его словам, из 500 ведущих европейских компаний Россию де-факто покинули лишь сто. А те, кто покинул, готовы в любой момент вернуться. Это – отражение того, чего реально стоят санкции, всякого рода заявления, постановления и так далее".

В дронаах и ракетах, которыми рашисты обстреливают Украину, мы находим огромное количество деталей стран Запада, напоминает эксперт. Откуда выводы – санкции носят весьма условный характер, больше политически-психологический, нежели реально экономический.

"Была и остается жесткая правда – без адекватных поставок оружия Украине, без обнуления или обвала цен на энергоресурсы в мире, Россия имеет большой запас прочности, чтоб вести войну. Причем, не только против Украины, но и против всего демократического мира. Что она и делает, уже даже явно угрожая Европе", – констатирует Ярослав Романчук.

Еврокомиссия и Евросовет найдут возможности обойти претензии Венгрии

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников призывает не преувеличивать роль Венгрии.

"Понятно, что она пытается проявить какую-то "самостоятельность", "особое мнение". В том числе – ради получения неких преференций от ЕС. Об этом были попытки блокировать старт переговоров о вступлении Украины в ЕС, пакет помощи нам, тех или иных санкционных пакетов против РФ. И то, что происходит сейчас вокруг 13-го пакета, вполне вписывается в политику венгерских властей. Некая попытка доказать себе свою значимость", – поясняет эксперт.

По его мнению, Еврокомиссия и Евросовет найдут возможности, чтоб все позиции, которые закладываются в новый пакет санкций, были реализованы, несмотря на то, что заявляет Венгрия.

"Что касается усиления экономического давления на РФ, тут следует понимать ряд факторов. Во-первых, санкции принимаются очень медленно, нерешительно и далеко не в том виде, в каком следовало бы. Именно поэтому нет такого разрушительного эффекта на экономику страны-агрессора. Это всё, конечно, будет. Но в отдаленной перспективе. А хотелось бы – здесь и сейчас. Во-вторых, следовало бы полностью запретить товарооборот с РФ. Невзирая на группы товаров. В-третьих, абсолютно отрубить россиянам SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). В-четвертых, блокировать въезд граждан РФ в европейские страны. Более решительные шаги могли бы быстрее загнать российскую экономику в тупик. А мелкие уколы так не сработают", – уверен Алексей Плотников.

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