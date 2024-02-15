У Орбана назвали новую причину, по которой Венгрия заблокирует санкции против России

Венгрия снова собирается заблокировать новые санкции ЕС против России, которые должны были быть представлены ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Основной причиной блокировки оказались санкции против китайских компаний.



Венгрия блокирует санкции против России. Фото из открытых источников

Издание Financal Times узнало, что Венгрия была единственной страной на заседании послов ЕС, выступившей против 13-го пакета санкций, включающего 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые могут помогать режиму Кремля в войне в Украине. Основная причина оказалась не в российских, а именно в китайских компаниях.

"Венгры не согласились из-за китайских компаний", – сказал один из чиновников во время заседания.

Другой европейский чиновник дипломатично рассказал, что между Венгрией и другими членами ЕС произошел "очень плодотворный обмен". По его словам, представитель Будапешта "требовал немного больше времени, чтобы проанализировать содержание предложений" по санкциям против России.

Напомним, что Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном неоднократно блокировала, затягивала и требовала снять санкции с России за ее вторжение в Украину. Основной причиной таких действий Орбан называл то, что это вредит экономике ЕС, а помощь Украине не поможет закончить войну. Такие заявления близки к нарративам российской пропаганды, звучащей из Кремля и сторонников РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский лидер Виктор Орбан рассказал, с кем Владимир Путин готов договариваться об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин объяснил, почему начал войну в Украине и сообщил, сожалеет ли о своем решении.