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В 13-м пакете санкции против РФ также впервые ударят по Китаю: что известно

По данным Bloomberg, ЕС готовится впервые наказать Китай за поддержку российского ВПК

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В следующем пакете санкций ЕС против России впервые могут появиться ограничения и в отношении китайских компаний, поддерживающих российскую агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.

В 13-м пакете санкции против РФ также впервые ударят по Китаю: что известно

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, очередная порция санкций Европейского союза может коснуться около двух десятков компаний, из которых три – китайские. Кроме того, в проекте санкционного пакета, с которым ознакомился Bloomberg, также указаны компании из Гонконга, Сербии, Индии, Турции и других стран. Ограничения будут запрещать европейским компаниям торговать с фигурантами этого списка.

Если это решение примут, это будет первый случай, когда ЕС ввел ограничения в отношении компаний из материкового Китая из-за российского вторжения в Украину. Ранее ЕС уже предлагал включить в санкционный список несколько китайских фирм, но в предыдущие разы эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых стран-членов и предостережений со стороны Китая.

Bloomberg отмечает, что Пекин является важным торговым партнером для ряда европейских стран, в частности для Германии. А для принятия санкций ЕС нужна поддержка всех государств-членов.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти два года полномасштабного вторжения в Украину хоть и не "вырубили" российскую экономику, но значительно ее потрепали. Так, добыча "Газпрома" упала до минимума за последние 34 года, с тех пор как существует компания. А в Минобороны Британии прогнозируют, что Кремлю ради продолжения агрессии придется уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния, увеличить налоги внутри страны и увеличить долг. На подходе и 13-й пакет санкций от ЕС. Какие удары еще нужны, чтоб максимально ослабить финансово-экономические возможности России продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-12/eu-proposes-curbs-on-three-chinese-firms-for-aiding-russia
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