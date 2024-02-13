В 13-м пакете санкции против РФ также впервые ударят по Китаю: что известно

В следующем пакете санкций ЕС против России впервые могут появиться ограничения и в отношении китайских компаний, поддерживающих российскую агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, очередная порция санкций Европейского союза может коснуться около двух десятков компаний, из которых три – китайские. Кроме того, в проекте санкционного пакета, с которым ознакомился Bloomberg, также указаны компании из Гонконга, Сербии, Индии, Турции и других стран. Ограничения будут запрещать европейским компаниям торговать с фигурантами этого списка.

Если это решение примут, это будет первый случай, когда ЕС ввел ограничения в отношении компаний из материкового Китая из-за российского вторжения в Украину. Ранее ЕС уже предлагал включить в санкционный список несколько китайских фирм, но в предыдущие разы эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых стран-членов и предостережений со стороны Китая.

Bloomberg отмечает, что Пекин является важным торговым партнером для ряда европейских стран, в частности для Германии. А для принятия санкций ЕС нужна поддержка всех государств-членов.

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