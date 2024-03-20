Как Запад проспал начало Третьей мировой войны: почему появилась новая «ось зла»

Уже нет никаких сомнений, что Россия активно выстраивает коалицию в противовес коллективному Западу (демократическому миру), развивая двусторонние отношения с такими же, как у нее, авторитарными режимами – Ираном, Северной Кореей и Китаем. На этом акцентируют аналитики Института изучения войны (ISW). Почему Запад допустил формирование новой "оси зла", фактического сползания мира в Третью мировую? Можно ли еще предотвратить столкновение цивилизаций? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Запад оказался не готов к новому вызову

Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов призывает быть реалистами.

"Запад (в первую очередь – Евросоюз и США) слишком долго убаюкивали себя тем, что мир прочен, стабилен, что они живут в послевоенный период – и всё под контролем. Им казалось, что нет ничего важнее борьбы с глобальным потеплением, политкорректности и наведение порядка в гендерных вопросах. То, что рядом с ними набирают силу авторитарные и очень агрессивные режимы, те же европейские политики предпочитали не замечать. Ведь с авторитарными режимами еще и удобно делать бизнес. Организации типа ООН превратились в заповедники бюрократии, главным вопросом считали стабильность своего финансирования и сохранение собственных структур. Реальность никого не интересовала", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что тех, кто говорил про угрозы, просто игнорировали. Болезнь же, которую не лечат, а игнорируют, всегда прогрессирует до критического состояния, констатирует Кирилл Сазонов.

"Всё закончилось тем, – продолжает он, – что правящие группы в демократических странах фактически проспали глобальный кризис и начало Третьей мировой войны. Авторитарные и агрессивные режимы набрали силу, вооружились, взяли у Запада необходимые технологии и начали объединяться. В какой-то момент Россия спустила курок конфликта и организованная заново мировая "ось зла" уверенно бросила вызов коллективному Западу, который был к этому совершенно не готов. По факту, Третья мировая уже началась, изменить ничего нельзя, в ней можно только победить…".

Ведущую роль в противовес демократическому миру играет Китай

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский поделился таким мнением:

"Говорить о том, что именно Россия выстраивает коалицию, не совсем корректно. Потому что РФ хоть и является ее частью, но не занимает ведущую роль. Эту функцию забрал на себя Китай".

Просто, продолжает эксперт, за счет того, что Россия из-за войны, которую она начала, находится в постоянном центре внимания, ряд публичных коммуникаций в рамках формирования условной "оси зла" происходит с ее участием.

"Что касается Запада и вопроса "как смогли допустить?", стоит понимать, что, во-первых, условный Запад не монолитен. Ни как блок НАТО, ни как горизонталь США – Западная Европа. Во-вторых, эта группа хоть и является одним из основных политических игроков на мировой арене, но не всемогуща", – констатирует Денис Гороховский.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Китаю выгодно поддерживать Путина: когда ситуация может измениться.



