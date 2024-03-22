Массированный удар РФ ракетами и шахедами: что известно после взрывов в разных городах

Как передает портал "Комментарии", российские захватчики ночью 22 марта запустили дроны-камикадзе и крылатые ракеты в сторону Украины, в Киеве и во всех областях объявлена воздушная тревога.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Очень много взрывов было в Харькове. Сообщается о 15 ударах по энергосистеме. Сообщается, что практически блекаут в городе, начались проблемы с интернетом, водой и теплом. Есть также "прилёты" в области.

Также от ударов пострадало Запорожье. Зафиксировано 12 ракетных ударов. Имеются повреждения объектов инфраструктуры. 7 домов разрушены полностью, 35 – повреждены. Есть пострадавшие. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Отмечается, что было громко также в Одессе. Активно работала ПВО в городе, но уже известно, что есть "прилеты" в Одесской области.

Громко было этой ночью в Днепре. Активно работала система ПВО, но под утро начались проблемы со светом. Были взрывы в Кривом Роге. Из-за вражеской атаки в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений. Где возможно больницы и другие объекты инфраструктуры переходят на генераторы.

Активно работала система ПВО также в Киеве и области.

Были зафиксированы "прилеты" в Виннице. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Взрывы также прозвучали в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Николаевской областях.

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