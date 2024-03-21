Стало известно, какой объект россияне хотели поразить во время ракетного удара по Киеву

Как сообщили источники в спецслужбах, абсолютное большинство ракет, запущенных россиянами, летели по объектам, принадлежащим Главному управлению разведки Минобороны. Все эти ракеты были сбиты.

Ракетный удар

Ранее военный эксперт Игорь Романенко отметил, что оккупанты во время атаки на Киев использовали крылатые и баллистические ракеты, которые запускали из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и с пусковых наземных установок.

То есть, подчеркнул эксперт, удар был комплексным и имел четкую цель, учитывая, какие ракеты были применены.

Романенко отметил, что ракеты летели не в какую-то виртуальную площадь, а имели конкретную цель. Он предположил, что это могли быть военные или правительственные объекты или объекты инфраструктуры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 21 марта Россия выпустила по Киеву 31 ракету. Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, страна-агрессор для атаки на столицу использовала ракеты "Искандеры-М", "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101/Х-555. По его информации, противовоздушная оборона сработала на отлично и сбила все враждебные цели. Впрочем, обломки ракет все же повредили жилые районы столицы. Есть информация о 12 пострадавших.

При этом военные эксперты обратили внимание на то, что Россия не наносила ракетных ударов по Украине в течение 44 дней. За это время она могла собрать более 100 ракет, однако использовала только третью часть. Именно поэтому, считают они, очевидно, оккупанты провели разведку боем, а это значит, что следует ожидать более масштабного ракетного удара по столице.



